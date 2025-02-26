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暴怒毆打清潔隊員、返家持棍追打回收車 暴走父子3人下場慘了
彰化縣去年7月起落實嚴格執行垃圾分類，員林市曹姓父子不滿楊姓清潔隊員的工作態度，先跳上清潔隊毆打楊員，還拿竹竿、椅子追打清潔車。彰化地方法院審結，依共同妨害公務執行罪判處曹父20天拘役，曹家兄弟共同犯攜帶兇器妨害公務執行罪，各6月有期徒刑。可上訴。
彰化縣環保局落實嚴格執行垃圾分類和資源回收，溪州焚化廠加強破袋檢查，不合格的清潔車全車退車，清潔隊員跟著加強檢查和勸導，多個鄉鎮清潔隊員被辱罵，員林市清潔隊甚至發生民眾動粗。
楊員8月17日執行清運工作時，勸告社區管理員每天丟一點保麗龍以緩解資源回收車的載運壓力，有一名婦人代為把保麗龍丟上回收車，誤砸楊員的腳，楊員嚇一跳，詢問婦人「為何一定要丟？」未料發生口角。
婦人的曹姓丈夫和兩名兒子當場把剩餘保麗龍怒砸上車，其中一人衝上車毆打楊員，回收車趕快駛離，曹男跳下車跑回家開車追趕並攔下回收車，從後車廂拿出棒球棍，另一人從路旁拿廢棄鐵椅等物品打回收車，要求楊員下車，因楊員報警，曹男才悻悻離去。
員林市公所依傷害、妨害公務執行等罪提告，彰化地檢署檢察官依妨害公務提起公訴。彰化地方法院審酌，曹姓父子3人在依法執清潔隊員進行收垃圾與回收物等公務時施以強暴行為，嚴重干擾公務員進行法定職務，顯見欠缺法治觀念、且視公權力為無物，實有不該，並考量他們都已坦承犯行，並與楊員達成調解，兼衡他們的智識程度、生活狀況等一切情狀，判處曹父20天拘役，曹姓兄弟徒刑6月。
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