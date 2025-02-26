快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

聽新聞
0:00 / 0:00

暴怒毆打清潔隊員、返家持棍追打回收車 暴走父子3人下場慘了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣去年7月起落實嚴格執行垃圾分類，員林市曹姓父子不滿楊姓清潔隊員的工作態度，先跳上清潔隊毆打楊員，還拿竹竿、椅子追打清潔車。彰化地方法院審結，依共同妨害公務執行罪判處曹父20天拘役，曹家兄弟共同犯攜帶兇器妨害公務執行罪，各6月有期徒刑。可上訴。

彰化縣環保局落實嚴格執行垃圾分類和資源回收，溪州焚化廠加強破袋檢查，不合格的清潔車全車退車，清潔隊員跟著加強檢查和勸導，多個鄉鎮清潔隊員被辱罵，員林市清潔隊甚至發生民眾動粗。

楊員8月17日執行清運工作時，勸告社區管理員每天丟一點保麗龍以緩解資源回收車的載運壓力，有一名婦人代為把保麗龍丟上回收車，誤砸楊員的腳，楊員嚇一跳，詢問婦人「為何一定要丟？」未料發生口角。

婦人的曹姓丈夫和兩名兒子當場把剩餘保麗龍怒砸上車，其中一人衝上車毆打楊員，回收車趕快駛離，曹男跳下車跑回家開車追趕並攔下回收車，從後車廂拿出棒球棍，另一人從路旁拿廢棄鐵椅等物品打回收車，要求楊員下車，因楊員報警，曹男才悻悻離去。

員林市公所依傷害、妨害公務執行等罪提告，彰化地檢署檢察官依妨害公務提起公訴。彰化地方法院審酌，曹姓父子3人在依法執清潔隊員進行收垃圾與回收物等公務時施以強暴行為，嚴重干擾公務員進行法定職務，顯見欠缺法治觀念、且視公權力為無物，實有不該，並考量他們都已坦承犯行，並與楊員達成調解，兼衡他們的智識程度、生活狀況等一切情狀，判處曹父20天拘役，曹姓兄弟徒刑6月。

彰化縣員林市曹姓男子持球棒先打回收車，隨後衝上車要打楊姓清潔隊員。圖／員林市公所提供
彰化縣員林市曹姓男子持球棒先打回收車，隨後衝上車要打楊姓清潔隊員。圖／員林市公所提供

垃圾分類 妨害公務 環保局 資源回收

延伸閱讀

北市獨居長者「雙福利」 代收垃圾、聯醫就醫免付掛號費

春節清垃圾清潔隊員忙翻天 嘉市環保局分析垃圾暴量原因這3項

新竹市清潔隊向民眾宣導「收垃圾不收紅包」

包庇樂華夜市業者亂丟垃圾 新北市清潔隊員4人起訴

相關新聞

檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

調查局新竹市站調查官余正煌，涉以投資金融商品名義，招攬親友投資股票，保證獲利可期，因近期無法出金遭控吸金，金額約5千萬元...

超商店員連續3天偷吃麵包便當配茶...稱貧寒又餓 判刑5個月

高雄市某全家便利商店一名李姓店員去年7月期間在店內因為肚子餓又口渴，連續3天偷吃店內麵包和礦泉水，遭到門市蔡姓負責人發現...

中聯資源偷排強鹼廢水獲利逾億 雄檢起訴10人扣小港土地

中鋼子公司中聯資源高雄廠及臨海廠，因廠區廢水處理量能不足，該公司經理李森斌、領班朱志雄等人便與大發汙水處理廠人員勾結，趁...

收美贊助？沈伯洋遭告發違反國安法 游智彬：上帝、媽祖不會原諒

民進黨立委沈伯洋擔任前執行長、現任理事的台灣民主實驗室（DTL），被爆出5年內獲美國國際開發署（USAID）計畫，贊助約...

暴怒毆打清潔隊員、返家持棍追打回收車 暴走父子3人下場慘了

彰化縣去年7月起落實嚴格執行垃圾分類，員林市曹姓父子不滿楊姓清潔隊員的工作態度，先跳上清潔隊毆打楊員，還拿竹竿、椅子追打...

放養虎斑狗竄出害婦人摔車亡 資收場老闆有疏失判賠237萬元

柯姓資源回收場負責人飼養的虎斑色犬6年前突然從草叢竄出，撞上騎乘機車的張姓婦人，害張婦送醫仍宣告不治，柯被依過失致死罪判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。