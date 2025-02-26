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放養虎斑狗竄出害婦人摔車亡 資收場老闆有疏失判賠237萬元
柯姓資源回收場負責人飼養的虎斑色犬6年前突然從草叢竄出，撞上騎乘機車的張姓婦人，害張婦送醫仍宣告不治，柯被依過失致死罪判刑；民事部分，一審判柯應賠償家屬237萬餘元，案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，仍判柯要賠237萬餘元，可上訴。
張婦2019年7月1日上午8時許，騎機車行經新北市某堤外道路時，一隻虎斑色犬突然從資源收場附近草皮竄出撞擊機車，害張婦人車倒地，張婦因顱骨骨折、頸動脈出血、腦水腫等，送醫急救仍宣告不治。刑事部分，柯一審被判刑2年。
民事部分，張婦家屬提告請求賠償喪葬、醫療、扶養費用及精神慰撫金共287萬餘元；柯則反駁，認為犬隻沒有植入晶片，並非他養的狗，而是流浪犬，他頂多只有餵養而已。
一審認為根據承辦警員、附近民眾說法及監視器畫面，認為虎斑色犬平日關在資源回收場大門右邊的白色狗籠，事發後柯有在現場照料犬隻，且根據警方密錄器影片，柯曾陳稱「剛好一台車給他撞到我們那隻狗」，認定柯是犬隻飼主，一審判賠237萬餘元。
案件上訴，高院認為一審判決並無不當，駁回上訴，仍判柯應賠償237萬餘元。
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