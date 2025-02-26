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士林農會「人頭會員」爭議 檢警調搜索約談18被告
全國基層農會改選日前完成，台北市士林區農會選前爆出人頭會員爭議，北市府移送檢方偵辦，檢警調今早兵分多路搜索10處辦公處及住家，約談士林農會理事長葉文忠等18人、2名證人，據悉正依違反農會法、刑法偽造文書等罪方向偵辦，全案待查。
士林區農會會員數上千人，是台北市規模最大的區農會，其土地，存款也最多，改選競爭最激烈，今年2月改選前卻遭爆有人頭會員爭議，還傳出有以提貨券行賄上級官員弊端，北市府釐清後針對人頭會員部分移送檢方偵辦，澄清提貨券部分非士林區農會贈與，與農會選舉爭議無關。
為維護選風，士林地檢署去年底即調集警、調、廉、政風機關開會加強查賄制暴工作，事前分析各農漁會分布情形，劃分選舉查察責任區，建置各機關查賄聯繫窗口，分析歷年選舉不法案例等，也在選舉期間成立選舉查察小組，呼籲有心人切勿以身試法，未料今仍因案發動搜索。
據悉，士林地檢署檢察官今早指揮台北市調查處、台北市警局兵分多路搜索10處當事人辦公處及住家，約談18名被告、2名證人，其中，士林區農會理事長葉文忠及部分會員也被列被告；全案依農會法「選舉權人要求或收受利益而行使或不行使選舉權」罪及刑法「偽造私文書」、「行使偽造私文書」等罪偵辦中。
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