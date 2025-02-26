影／台中醉男被警盯上不停車 北屯上演追逐戰抓人

台中市徐姓男子在20日騎機車行經北屯區時，被巡邏警員發現有酒容、行車不穩，警方示意攔查時，徐男拒檢逃逸，與警方在北屯區上演追逐戰，不過騎不到300公尺，即被警員攔下，徐酒測值低於每公升0.25毫克，依法製單扣車。

第五警分局文昌所警員在20日下午2時許，騎機車巡經北屯區崇德、瀋陽路時，發現徐姓男子（51歲）行車不穩、有酒容，警方騎到徐男身旁，示意徐男停車，未料徐男不配合攔查，加速逃逸，警方與徐上演追逐戰，但徐男騎不到300公尺，即被警員截停，隨後壓制在地。

警方酒測發現，徐男酒精濃度低於每公升0.25毫克，未達公共危險罪標準，依違反道交條例規定，製單扣車，違反交通規則部分，另外開罰。

第五警呼籲，飲酒後切勿心存僥倖駕車，酒駕不僅危及自身，更可能造成他人生命安全，請共同維護道路交通秩序。