快訊

士林農會「人頭會員」爭議 檢警調搜索約談18被告

愛犬走失被2浪浪收養 飼主目擊淚崩全收編：牠們瘦成皮包骨還讓食物出來

經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中醉男被警盯上不停車 北屯上演追逐戰抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市徐姓男子在20日騎機車行經北屯區時，被巡邏警員發現有酒容、行車不穩，警方示意攔查時，徐男拒檢逃逸，與警方在北屯區上演追逐戰，不過騎不到300公尺，即被警員攔下，徐酒測值低於每公升0.25毫克，依法製單扣車。

第五警分局文昌所警員在20日下午2時許，騎機車巡經北屯區崇德、瀋陽路時，發現徐姓男子（51歲）行車不穩、有酒容，警方騎到徐男身旁，示意徐男停車，未料徐男不配合攔查，加速逃逸，警方與徐上演追逐戰，但徐男騎不到300公尺，即被警員截停，隨後壓制在地。

警方酒測發現，徐男酒精濃度低於每公升0.25毫克，未達公共危險罪標準，依違反道交條例規定，製單扣車，違反交通規則部分，另外開罰。

第五警呼籲，飲酒後切勿心存僥倖駕車，酒駕不僅危及自身，更可能造成他人生命安全，請共同維護道路交通秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市徐姓男子酒駕不服攔查，在北屯區與警方上演追逐戰。圖／摘自社會事新聞影音
台中市徐姓男子酒駕不服攔查，在北屯區與警方上演追逐戰。圖／摘自社會事新聞影音

人生 酒測 酒駕

延伸閱讀

他10年內兩度酒駕拒測 北市公布姓名還要罰36萬

王宥忻酒駕記取教訓 推新歌「半杯的代價」警世

怪！涉拖斷海纜貨輪船名一直變 海巡攔查「宏泰」押返台南變「善美」

「高雄老牌私校董座」開賓士掛假車牌 遭眼尖員警攔查！

相關新聞

檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

調查局新竹市站調查官余正煌，涉以投資金融商品名義，招攬親友投資股票，保證獲利可期，因近期無法出金遭控吸金，金額約5千萬元...

超商店員連續3天偷吃麵包便當配茶...稱貧寒又餓 判刑5個月

高雄市某全家便利商店一名李姓店員去年7月期間在店內因為肚子餓又口渴，連續3天偷吃店內麵包和礦泉水，遭到門市蔡姓負責人發現...

士林農會「人頭會員」爭議 檢警調搜索約談18被告

全國基層農會改選日前完成，台北市士林區農會選前爆出人頭會員爭議，北市府移送檢方偵辦，檢警調今早兵分多路搜索10處辦公處及...

影／台中醉男被警盯上不停車 北屯上演追逐戰抓人

台中市徐姓男子在20日騎機車行經北屯區時，被巡邏警員發現有酒容、行車不穩，警方示意攔查時，徐男拒檢逃逸，與警方在北屯區上...

住宅塔位都拍賣！行政執行士林分署預告拍賣品還有學區宅

行政執行署士林分署下周將舉行拍賣會，除先前亮相過的經典女裝「獨身貴族」服飾及包包外，也將拍賣學區宅、捷運宅，以及底價遠低...

精舍命案作家王薀涉傷害致死 羈押期將滿 北檢今再度提訊

台北市精舍命案疑雲，蔡姓死者遭精舍團體人員圍觀她的「發露懺悔」檢討會，遭逼迫長時間跪拜懺悔體力不支死亡。台北地檢署偵辦此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。