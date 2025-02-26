住宅塔位都拍賣！行政執行士林分署預告拍賣品還有學區宅

行政執行署士林分署下周將舉行拍賣會，除先前亮相過的經典女裝「獨身貴族」服飾及包包外，也將拍賣學區宅、捷運宅，以及底價遠低市價的靈骨塔位，呼籲有意競標民眾記得攜帶身分證件領號碼牌參加競標。

士林分署表示，拍賣會於3月4日（二）下午3時在分署（台北市內湖區康寧路三段51號 ）1樓拍賣室進行。本次拍賣品有2016年出廠、排氣量1,798cc的中華轎車，實用又划算。

服飾部分包含50件經典女裝品牌「獨身貴族」服飾、時尚包款、精美飾品及高質感圍巾，全數無底價競標，另有83個隨身收納包，全部只要10元；還有超過1000件live&Unknown等網路品牌全新女裝，大衣、禦寒外套、毛衣、洋裝，適合S或M號身型，多為棉及聚酯纖維材質，每件僅100元。

不動產標的遍布雙北，涵蓋住宅、商辦，適合不同需求買家。如新北市淡水區英專路的2層樓房屋，總坪數約46.76坪（含增建部分7.99坪），鄰近鄧公國小、淡江大學與淡水捷運站，為學區宅與捷運宅，目前為第4次拍賣，底價1827.4萬元，適合自住與投資。

還有新北市汐止區新台五路的大坪數第19層樓住宅，坪數達107.3坪，距離汐科火車站步行不到10分鐘，無論作為居住或辦公空間皆適宜，目前為第2次拍賣，底價3480萬元。

以及紅樹林捷運站對面的「安泰登峰」商辦大樓共8間連通房，由潤泰建設興建，地理位置優越，此次續行拍賣，每間坪數約83至140坪間，底價介於1288萬元至1984萬元，每坪單價約14萬至15萬元，低於市場行情甚多，為自用、投資兩相宜物件。

此次還拍賣12個宜城墓園股份有限公司的靈骨塔塔位，為第4次拍賣，每個底價20萬5600元，遠低於市場價格；新北市八里區、三芝區及台北市南港區共有27筆土地可供建設、投資或種植使用，選擇多樣，均不容錯過。