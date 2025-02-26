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檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

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檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

調查局新竹市站調查官余正煌，涉以投資金融商品名義，招攬親友投資股票，保證獲利可期，因近期無法出金遭控吸金，金額約5千萬元，檢調查出同樣涉案的余正煌的軍職女友范綾玉，目前任職總統府侍衛室，因虧損高達930萬列為證人，另名涉案的被告侯俊榮竟然是國防部軍事情報局軍官。

據悉，本案由調查局調查前中信證券營業員陳柏銓等人吸金集團，發現調查官余正煌涉利用調查局內網系統查詢個資，也涉嫌招攬親友投資金額高達約5000萬元；且他的女友范綾玉也投資930萬元血本無歸，范綾玉目前為任職總統府侍衛室，昨也被依證人身分傳喚到案說明。

檢調昨依個資法、銀行法、洗錢、詐欺等罪嫌，搜索、約談余正煌、陳柏銓等多名被告，其中被告包括在國防部軍事情報局軍官侯俊榮，侯俊榮妻子顏敏蕙，及陳誌全等人，陳誌全與顏敏蕙訊後分別以30萬元、10萬元交保。全案涉案人職業敏感，檢調積極釐清眾人涉案程度。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

余正煌 國防部

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