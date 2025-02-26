超商店員連續3天偷吃麵包便當配茶...稱貧寒又餓 判刑5個月

高雄市某全家便利商店一名李姓店員去年7月期間在店內因為肚子餓又口渴，連續3天偷吃店內麵包和礦泉水，遭到門市蔡姓負責人發現告上法院。李姓店員坦承因經濟窘迫又餓才會偷吃，遭橋頭地院依涉犯業務侵占罪判處5個月有期徒刑。

判決書指出，李姓店員去年7月23日到25日在負責收銀工作期間，在未主動告知蔡姓門市負責人的情況下，連續3天下午偷吃店內的麵包、飲料及便當等食物，遭蔡姓門市負責人看監視器發現而向左營分局報案。

全家的門市負責人發現，李姓店員第一次犯案時先是偷吃巧克力麵包配蜜桃烏龍茶，隔天下午上班時又吃了漢堡、便當及奶茶，晚上還偷吃千層布蕾及三明治，第3天又偷喝椪糖風味奶茶及礦泉水，總價值約346元，因此而提告。

李姓店員遭偵辦後坦承不諱，但辯稱是因為當時經濟窘迫、飢餓口渴，才會利用上班之便，未結帳購買就逕自拿取該便利商店內的飲料、食物等商品吃。

因為李姓店員自白犯罪，且考量他經濟狀況不佳、飢餓之下才犯案，且偷吃的商品價值不高、犯罪情節輕微，並且已經與店家達成和解、還款給門市蔡姓負責人，因此法官認為他有悔意，若是依照刑法第336條第2項要處6個月以上刑期，無異失之過苛，在客觀上足以引起一般人的同情，因此酌量減輕其刑。