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精舍命案作家王薀涉傷害致死 羈押期將滿 北檢今再度提訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市精舍命案疑雲，蔡姓死者遭精舍團體人員圍觀她的「發露懺悔」檢討會，遭逼迫長時間跪拜懺悔體力不支死亡。台北地檢署偵辦此案，由於精舍上師王薀（本名王江鎮）羈押將屆滿，今天再度提訊王薀（本名王江鎮）釐清案情。

全案起源於，52歲蔡女想出家，因而到北市四維路一家未立案的精舍，跟隨王薀學佛修行，由於她有會計專長被點名協助做帳，精舍帳目及王薀與前妻離婚的夫妻財產分配私人帳務；王薀等人懷疑她帳目有問題，漏掉一筆財務導致損失，涉指示精舍核心師姐，多次召開「發露懺悔」檢討會，逼迫蔡女在佛前懺悔、跪拜長達數小時，要求行大禮拜、小禮拜、五體投地跪拜，懺悔過錯。

去年7月23日體力不支，遭女住持吳慧珠、李淵源、姜芃妤等３人放在推車上，用膠帶捆綁從讀書會推回精舍；隔日，警方獲報蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，解剖發現死因是橫紋肌溶解症；專案小組調查，蔡女銀行帳戶100多萬，遭姜女提領一空等，去年拘提「推車運屍組」女住持吳慧珠、李淵源、姜芃妤等３人，且搜索精舍、餐廳，直至今年羈押期滿改為交保。

專案小組查出死者跟隨精舍精神領袖、上師身分的王薀（本名王江鎮）修行，今年1月間拘提王薀到案，查扣2700萬現金，訊後羈押禁見獲准，且在3度傳喚藝人李威到案作證，近期在掌握關鍵錄音，懷疑李威等信徒均在懺悔檢討現場，命案後企圖隱匿王薀身分，李威夫妻轉列為被告傳喚到案，訊後30萬、15萬元交保。

此傷害致死案累計被告共13人，包含曾被羈押的女住持吳慧珠、信徒李淵源與姜芃妤3人，正羈押中的作家王薀及核心師姐幹子昀、梁碧茵、游秀鈴4人，還有在場信徒黃文琪、李宸宇、吳女、呂女，及李威和妻子簡女。

專案小組追查，王薀在雙北共有9個據點，其中還有新店「禾豐特區」獨棟豪宅別墅，9處房產總市值逾3億元，資金來源一併釐清。由於王薀羈押期限即將屆滿，檢方將決定是否延押或盡速偵結，今天再度提訊釐清案情。

警方搜索王薀講課據點，查扣近2700萬元台幣(約81.9萬美元)現金。(記者廖炳棋／翻攝)
警方搜索王薀講課據點，查扣近2700萬元台幣(約81.9萬美元)現金。(記者廖炳棋／翻攝)
台北地檢署再度提訊頂著白髮的精舍精神領袖、作家王薀（白口罩者）。圖／本報資料照片
台北地檢署再度提訊頂著白髮的精舍精神領袖、作家王薀（白口罩者）。圖／本報資料照片

命案 死亡 王薀

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