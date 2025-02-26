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醫師娘愛上兒子老師 南部名醫嗆小王「是男人就面對」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

南部某吳姓名醫和妻子結婚20多年，2021年9月間，吳男發現妻子偷偷和兒子的劉姓高中老師調情，他私下錄音蒐證後反擊提告，向妻子、劉男求償100萬元，法官認定妻子出軌，判賠5萬元，劉男則過請求權時效，不須賠償。

判決指出，吳男與妻子婚後育有3子，夫妻為了栽培小孩，把孩子送去加拿大念書，吳男在南部經營診所，妻子則飛到加拿大陪伴孩子長大。

2021年9月，吳男發現妻子與兒子在加拿大的劉姓高中數學老師過從甚密，兩人還開視訊調情，期間長達半年，每次妻子都趁半夜講電話，一次都長達2小時，他趁半夜錄音蒐證，決定對劉男、妻子反擊。

吳男先寫電子郵件怒嗆劉男，「劉老師你躲避我不是辦法，打電話給我。我們來談一談是男人總該面對」、「您不是很喜歡看我老婆穿性感睡衣？要不要我傳幾張裸照給你？」「我1個月前就知道這件事了，忍了1個月，那你就知道這1個月來我收集多少資料」。

因劉男都未正面回應，吳男便寄信給劉男任職的加拿大學校投訴，要該校校長訪查劉男是否有跟他妻子調情，並將兩人調情的證據彙整後，向劉男、妻子提告求償100萬元。

高雄地方法院審理時，吳妻辯稱，2021年1月間曾發現老公與診所員工有婚外情，她因此大受打擊，劉男只是給予他鼓勵，兩人關係僅止於學生家長與教師、朋友間，從未私下見面。劉男則辯稱錄音檔裡的聲音不是他，從來沒有以電話調情。

但法官發現，吳妻和劉男視訊時的對話，吳妻不但穿著穿著睡衣，兩人還一起討論外出旅行、一起洗澡等事，用語與一般熱戀交往中男女無異，認定兩人交往逾越正常男女交往分際。

不過，吳男2021年7月已掌握關鍵錄音，卻在2023年8月才提出訴訟，已逾2年追溯時效，對劉男的請求權已過時效，無法要求他賠償，因此僅判吳妻要賠5萬元，可上訴。

吳姓醫師娘出軌兒子的高中老師被丈夫抓包，法院判賠５萬元。示意圖。圖／AI生成
吳姓醫師娘出軌兒子的高中老師被丈夫抓包，法院判賠５萬元。示意圖。圖／AI生成

加拿大 妻子 提告

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