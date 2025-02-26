記者夥退休副教授發大選假民調 二審今認構成反滲透法

指動新媒體傳播公司負責人林献元在前年總統大選期間，涉嫌與退休副教授蘇雲華，在「指傳媒」等3個網站，發布總統副總統候選人的不實民調，二審今宣判，認定林涉犯反滲透法等罪，判刑9月、褫奪公權2年，蘇雲華判刑6月、緩刑2年、褫奪公權1年，仍可上訴。林及蘇今未出庭。

台中高分院今宣判，撤銷一審判決，認定林献元涉反滲透法、總統副總統選舉罷免法，判刑9月、褫奪公權2年；另涉違反公司法部分，判刑3月、緩刑3年，併科罰金30萬元，另服義務勞務80小時、參與法治教育3場次。

蘇雲華違反總統副總統選舉罷免法，判刑6月、緩刑2年，緩刑期間付保護管束、公益捐20萬元，參與法治教育2場次，褫奪公權1年。

檢方起訴雖指控，林献元、蘇雲華是受「海峽導報」社委林靖東指示、委託或資助，發布不實民調，因林靖東是海峽導報社委，屬於反滲透法規定的「滲透來源」，需加重其刑二分之一，不過未獲一審採認。

台中地院審認，林献元犯公司法、總統副總統選舉罷免法等罪，應執行8月徒刑，可易科，褫奪公權2年，蘇雲華共同犯總統副總統選舉罷免法，判刑4月，可易科，褫奪公權1年，全案上訴台中高分院後今天審結宣判。

一審認定，林献元是指動新媒體傳播公司的負責人，涉向黃姓友人商借30萬元後，作為指動公司的資本額存款證明，委由會計師製作指動資本額查核告書後，再由配偶將30萬元資金轉回友人帳戶內。

林献元在前年4月間，再將相關申請公司設立的文件、繳納現金股款明細表、資產負債表、存摺影本等資料，向台中市政府申請公司設立登記，將指動公司設立登記資本總額30萬元的不實事項，登載在職務上所掌管的公司登記文書，損害市府對於公司登記與資本額審核的正確性，此部分違反公司法規定。

林献元成立指動公司後，委由大學教師、靜宜大學企業管理學系副教授（已退休）蘇雲華，製作「2024年中華民國總統大選民意調查」，但二人意圖為使候選人當選或不當選，從前年11月24日總統大選3組總統、副總統候選人登記參選後，三度由蘇交付不實民調數據給林後，再由林分別發布在「元丰傳媒」、「藍鵲新傳媒」、「指傳媒」等網站。