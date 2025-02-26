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林岱樺涉貪案情擴大 通法寺再遭搜索住持二度被傳喚
民進黨立委林岱樺被控詐領助理費、公益侵占等罪，本月20日雄檢指揮調查局南機站發動搜索，與林關係密切的仁武區通法寺住持釋煌智也被帶回，檢方複訊後，林岱樺、釋煌智均以100萬元交保候傳，林的胞弟、弟媳則收押禁見，今雄檢再動員搜索通法寺，預計將帶回釋煌智進一步問訊。
林岱樺因篤信佛教，與仁武通法寺有密切互動，林岱樺被控曾向工業區廠商募款贊助通法寺活動，甚至通法寺的法師更是林岱樺的智囊團，在她選舉期間給予不少協助，遭懷疑通法寺的部分可疑金流，可能與林岱樺政治獻金有相關性。
去年3月俗名洪正威的釋煌智，以林岱樺父親林三郎名義成立「林三郎覺教基金會」，釋煌智就掛名董事長，基金會董事則是他的親信，檢調懷疑該基金會金流疑與隱匿的政治獻金有關。
不僅於此，檢調偵辦政治獻金案時，另查出林岱樺帳戶金流有疑問，疑似虛報人頭助理詐領，待查證金流估逾2000多萬元。
本月20日，雄檢指揮南機站、高雄市調查處等單位發動搜索，帶回林岱樺、釋煌智等8名被告，另傳喚14名證人釐清案情，鎖定詐領助理費、政治獻金法、公益侵占等罪偵辦。
雄檢複訊後，21日諭知林岱樺、釋煌智100萬元交保候傳，並限制住居、禁止與其他被告、證人接觸，另依貪汙、公益侵占等罪聲押林岱樺胞弟林岱融、弟媳王瓊翎、會計黃麗雪等3人。
但地院開庭後，認定無羈押必要性，林岱融裁定70萬元交保，王、黃兩人則各以60萬元交保候傳，檢方不服提起抗告，經高雄高分院撤銷發回地院更裁，昨天3人均裁定羈押禁見。
今上午雄檢再指揮調查局前往通法寺搜索，鎖定該寺廟與林岱樺服務處的金流查明，預計將帶回釋煌智等人問訊，案情持續擴大中；法界研判，雄檢交保後發動二度搜索，估計應有掌握新事證，可能會對釋煌智再做強制處分。
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