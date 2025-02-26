國防部採購抗彈纖維布扣走違約金 大同公司告贏討回1225萬

大同公司2019年得標國防部防彈板抗彈纖維布採購案，但國防部以大同違規使用大陸原料，且驗收未過、逾期交貨為由，扣走6160萬元保證金和違約金，大同不服提告要求國防部給付貨款，一審判大同敗訴，二審逆轉判國防部應給付1225萬元，最高法院駁回上訴而確定。

大同提告指出，公司2019年初取得國防部抗彈纖維布標案，金額為2億4500萬元，公司之後發包攻衛公司生產布料，但國防部明知道抗彈纖維布是在台灣生產，卻以攻衛公司從大陸進口紗線原料，無端質疑不符合標準。

大同指出，國防部是因機器參數設定問題，導致成品未能通過驗收，造成首批貨品延遲交貨，與原料沒有關係，國防部卻認為公司逾期交貨，扣除6160萬元履約保證金和懲罰性違約金，且雙方是合意解約，要求國防部返還6160萬元。

國防部反駁，大同因貨品有諸多瑕疵而無法通過驗收，產品也遲未給付，造成機關不得不先挪用製作防護頭盔、較高等級抗彈纖維布，而支出較高成本，確實受有損害。

再者，機器性能正常，並定期維護保養，也由專業技術人員操作，若大同能交付符合約定的纖維布，壓制後一定可以發揮效能而通過驗收，而非推諉責任給性能正常的機器。

另契約約定不同意廠商供應大陸製產品，而大同也承認纖維布原料是由大陸進口，除非符合實質轉型規定，否則即會認定纖維布產地為中國，但大同遲遲未提供實質轉型的相關資料。

一審認為纖維布是作為軍用品，考量兩岸軍事、政經情勢尚屬對立狀態，若使用大陸原料製作軍用品，確實對國防安全有所疑慮，國防部也透過契約來拘束，事後也要求大同提供相關證明，大同參與投標時應發現問題，卻未釋疑仍參與投標，應自負風險，判大同敗訴，國防部免賠。

二審則指出，採購抗彈纖維布製成國軍防彈衣，涉及國防安全及需求，具有高度公益性及必要性，未能即時壓製充足的合格防彈板，相當程度損及國家及人民利益，造成行政人力浪費，影響後續業務推動，難謂國防部未受有損失。