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嘉市議員戴寧涉詐助理費 二審改判5年半理由出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義市無黨議員戴寧被控涉詐領助理費，一審認她利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處10年半，不服上訴二審後認罪並繳回犯罪所得431萬多元，今撤銷改判應執行5年6月，褫奪公權4年，可上訴。

台南高分院指出，戴寧於偵查及原審時雖未坦承犯行，惟上訴後已於審理時坦承認罪，並自動繳交其犯罪所得431萬多元在案，足認原審量刑時裁量事項已有變動，且上述有利於戴寧量刑事由為原審所未及審酌。

且原審未及審酌戴寧已於審理期間自動繳交犯罪所得431萬多元，原審判決諭知沒收、追徵戴寧未扣案犯罪所得431萬多元部分也有不妥。因而撤銷原判決關於戴寧有罪部分罪刑、定應執行刑及沒收、追徵未扣案犯罪所得431萬多元部分。

另原審認定曾姓女子實質從事被告助理工作助理部分，以及檢方追加起訴王姓男子部分，二審認原審認事用法核無違誤，駁回檢方上訴，仍認無罪。

合議庭審酌，戴寧並無前科紀錄，素行良好，歷任四屆嘉義市議員，具有社會相當地位之人，長年在嘉義市地方從事公共事務，明知公費助理補助費用並非對議員實質補貼，應全額支付予實質上擔任公費助理工作，竟貪圖公費助理補助款項，假藉聘用公費助理名義，詐領公費助理補助費用，供己使用，並使公務員將不實事項登載於公文書，足以生損害於嘉義市議會對公費助理費用管理、核銷等事項，實有不該，3次犯行所詐得公費助理補助費用合計高達431萬8750元，金額甚鉅。

同時，犯後起初於偵查及原審時均否認犯行，後於本院時已坦承犯行，且自動繳交該犯罪所得，終知悔悟，態度尚可，犯罪所生損害已有所減輕，並考量戴寧各次犯罪所得金額多寡，及擔任嘉義市議員期間，對地方公共事務所為服務及貢獻等一切情狀，認她於第8、9、10屆市議員期間犯利用職務機會詐取財務罪，分別量處4年、4年、3年10月，各分別褫奪公權4年。

合議庭審酌，戴寧所犯共計3罪，均非屬偶發性犯罪，均侵害國家法益及社會法益，犯行均具有同質性，各次犯行時間相近。依刑法第51條所定限制加重原則，及多數犯罪責任遞減原則，定戴寧應執行5年6月，併諭知應執行褫奪公權4年。而戴寧已自動繳交犯罪所得431萬8750元部分沒收。

台南高分院今宣判，認戴寧犯後起初於偵查及原審時均否認犯行，後於本院時已坦承犯行，且自動繳交該犯罪所得，終知悔悟，犯罪所生損害已有所減輕，定應執行5年6月，褫奪公權4年。記者邵心杰／攝影
台南高分院今宣判，認戴寧犯後起初於偵查及原審時均否認犯行，後於本院時已坦承犯行，且自動繳交該犯罪所得，終知悔悟，犯罪所生損害已有所減輕，定應執行5年6月，褫奪公權4年。記者邵心杰／攝影

嘉義 戴寧 議員

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