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他10年內兩度酒駕拒測 北市公布姓名還要罰36萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市交通裁決所公告，酒、毒駕累犯名單有30名，其中酒駕累犯2次22名，酒駕累犯3次7名，酒駕拒測累犯2次1名，目前台北市累計已公布1522名、1615人次。

裁決所表示，這次公告名單罰鍰最高者為莊智全，因第2次酒駕拒測處罰鍰36萬元。酒駕累犯3次者有7名，葉朝仁的酒測值為每公升0.18毫克、趙善睿的酒測值為0.30mg/L、陳奕綦的酒測值為1.19mg/L、陳奕霖的酒測值為0.52mg/L、李宜昇的酒測值為0.45mg/L、林紹維的酒測值為0.36mg/L，以及龔天成的酒測值為0.39mg/L。

裁決所表示，駕照處分均已執行，罰鍰未繳納者已移送強制執行，這次公告名單中22件已結案，1件申請分期繳款，餘7件未結案者全數移送強制執行，移送金額81萬7500元。

裁決所提醒，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照（機車1年，汽車2年）、警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛。因而肇事致人重傷或死亡，得依規定沒入該車輛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市交通裁決所公告，酒、毒駕累犯名單。圖／擷取自台北市交通裁決所
台北市交通裁決所公告，酒、毒駕累犯名單。圖／擷取自台北市交通裁決所

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