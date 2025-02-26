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戴寧涉詐領助理費二審認罪獲減刑 律師：適用刑法59條規定

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉市議員戴寧詐助理費案二審翻供認罪，一審判刑10年半，沒收不法所得431萬多元，她提上訴聲淚俱下翻供認罪，繳回不法所得。台南高分院上午減刑改判5年6月，褫奪公權4年。曾任二審法官的張姓律師說，被告二審翻供認罪，雖貪汙罪認罪需在偵查階段，但審理中仍可由法官綜合評估量刑，適用刑法59條減刑規定。

二審合議庭減刑理由，戴寧已經認罪，有悔意，並依法繳回犯罪所得，依刑法59條酌減其刑。戴寧詐助理費案二審翻供認罪，繳回不法所得，因貪汙罪認罪需在偵查階段，二審翻供認罪，是否太遲？能否獲得高分院合議庭減刑，引發熱議。

戴寧委任律師說，戴寧二審庭上述說接棒父親從政心路歷程，句句發自真實內心，後續審理，還要努力。曾任二審法官的張姓律師說，他過去曾審理過類似案件，被告也在二審翻供認罪，雖貪汙罪認罪需在偵查階段，但審理中仍可由法官綜合評估量刑，是否適用刑法59條減刑規定。

司法院訂頒「刑事案件量刑及定執行刑參考要點」：審酌行為人犯罪後態度，宜考量是否悔悟及有無盡力賠償被害人損害。審酌悔悟態度，宜考量行為人是否自白、自白時間點、為了修復損害或與被害人和解所為努力，並不得以被告緘默，作為認定態度不良依據。

審酌行為人有無盡力賠償被害人之損害，宜綜合考量其與被害人溝通過程、約定賠償方案及實際履行狀況，不得僅以是否與被害人達成民事和解約定為唯一依據。」戴寧認罪並承諾年底繳回不法所得，判刑基礎已經不同，由合議庭法官綜合評估量刑。

有人援引前北市議員潘懷宗詐領助理費333萬元，一審認罪繳回犯罪所得，獲判刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年確定案例，認為戴寧獲減刑可能性大，但法界人士說，潘是在偵查階段認罪，與戴寧二審才認罪不同。

偵辦起訴戴寧的嘉檢說，檢察官偵查案件，對證據採證嚴謹度、起訴門檻等情節，要求甚高，對貪瀆案件尤為慎重。對戴寧在偵查、審理過程中，與辯護人商討後，所為訴訟作為、答辯意見，表示尊重；因案件上訴二審，此案以台南檢察分署蒞庭檢察官意見為主。

嘉市議員戴寧詐助理費案二審翻供認罪，一審判刑10年半，沒收不法所得431萬多元，她提上訴聲淚俱下翻供認罪，繳回不法所得。台南高分院上午減刑改判5年6月，褫奪公權4年。圖／聯合報資料照片
嘉市議員戴寧詐助理費案二審翻供認罪，一審判刑10年半，沒收不法所得431萬多元，她提上訴聲淚俱下翻供認罪，繳回不法所得。台南高分院上午減刑改判5年6月，褫奪公權4年。圖／聯合報資料照片

戴寧 被害人 貪汙

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