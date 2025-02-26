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雲林男闖712次ETC罰32萬 土地存款被查扣...急繳一半
雲林縣虎尾鎮江姓男子積欠汽車使用燃料費、高速公路ETC費用、罰鍰等共1274件，合計32萬餘元，其中ETC部分即有712件近7萬元，被移送行政執行署嘉義分署。分署多次通知繳納，江男仍不理會，直到農會存款被扣押、5筆土地查封，江男才申請土地擔保，先行繳納一半欠款，餘款分7期繳納。
嘉義分署表示，江男名下有4輛客貨車，自2022年1月起積欠多筆汽車使用燃料費、ETC費用及罰鍰，被分署列為優先執行對象，執行人員多次通知繳納均不獲理會，前往住處現場執行也未遇見江男，請在場員工轉知前來繳納或提出分期繳納申請也未現身。
執行人員調查江男財產明細後，立即查封其所有5筆位於虎尾鎮土地，並扣押農會存款，江男獲悉後才緊張趕到嘉義分署，他表示沒有辦ETC電子標籤eTag條碼，也不知道不繳高速公路通行費一件會被罰300元。他每天要載貨經過20個收費站，每件罰300元，一天就要被罰6000元，懊悔欠繳通行費還被罰鍰。
他將712件ETC通行費（6萬8147元）及117件交通罰鍰案件共15萬7428元繳清，其餘欠款16萬6878元申請分7期繳納。執行人員指導其前往高速公路服務站遠通電收櫃台辦理eTag電子標籤，以後直接從帳戶扣款，以免再因未繳納通行費而被罰鍰。
嘉義分署表示，對於各種類型的交通違規罰鍰案件，不論金額大小，都將持續深化執行，尤其對於惡意漠視交通法規之違規義務人，將列為重點執行對象，民眾如有欠繳各種稅費及罰鍰，應主動前來繳款或協商辦理分期繳納款項，千萬勿心存僥倖。
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