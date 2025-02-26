嘉市議員戴寧涉詐助理費 二審認罪繳回不法所得改判5年半

嘉義市無黨議員戴寧被控涉詐領助理費，一審認她利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處10年半，不服上訴二審後認罪並繳回犯罪所得431萬多元，希望法官體諒她站在母親立場，陪伴2名小孩一起長大，台南高分院今上午宣判，改判她5年6月。

二審合議庭認為，戴已認罪，有悔意，並依法繳回犯罪所得，並依刑法59條酌減其刑。

戴寧上訴後，一改準備程序上所主張無罪而認罪。她表示，身為議員，她承認錯誤，也願擔負責任，她已將實際狀況講出來，也主動繳回431萬多元，之前她所犯下錯誤，希望法官給她一個改過自新的機會。

然而，檢方指出，戴寧上訴理由否認犯行，直到最後才認罪，並非自白。檢方表示，戴寧犯罪事實很長、金額大，犯罪型態非社會所能接受，也沒有情堪憫恕適用，且判決需符合社會期待，請法官做出適當合法的判決，駁回上訴。

檢方也說，一審、二審準備庭沒認罪，甚至採焦土策路，聲請傳喚9位證人作證，唯罪證明確，直至上次改認罪。

戴寧的律師指出，戴寧於偵查等筆錄中對陳等3人頭助理費部分均「我不知道」，對照戴寧胞弟證稱，2020年8月父親身體不好，由戴寧自己掌管助理申報事宜，隔年即未再申報，戴並非惡性重大、貪財，未來也沒選舉可能性。