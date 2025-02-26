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嘉義2醫師家族涉盜刷詐健保 繳不法所得緩起訴

中央社／ 嘉義市26日電

嘉義市張姓小兒科醫師與姊夫嘉義縣朴子市李姓婦產科醫師，被控13年間利用家族成員互相盜刷健保卡詐健保費，計新台幣290萬餘元，嘉檢偵結，因願繳回不法所得，均緩起訴處分。

64歲張姓小兒科醫師、74歲李姓婦產科醫師為姻親關係，李男為張男的姊夫，嘉義地檢署因據報雙方有互相盜刷未實際看診民眾健保卡情況，經調查，疑為家族成員間的健保卡盜刷情形。

嘉檢去年4月間指揮調查局嘉義市調查站，會同健保署南區業務組持搜索票執行搜索，查扣相關證據，並傳喚醫師張男及李男2人到案說明，檢方複訊後，認為2人雖犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，各以50萬元交保。

嘉義地檢署緩起訴書指出，經調查，7旬李男於民國99年1月至113年2月期間，允許妻子張婦等多名家族成員，在未實際經李男看診情況下，持個人或其親友健保卡至婦產科診所掛號，並開立處方箋供張婦等人至藥局領藥，後續由李男製作不實病歷資料登載。

另外，李男還將部分就醫民眾不實登載有實施「陰道灌洗」醫療項目；李男以不實病歷資料向健保署申報診療費等醫療費用給付，從中詐領健保計約112萬餘元。

嘉檢表示，張男同樣在這13年間，由其姊姊張婦等親友利用一樣的手法，後續由張男製作不實病歷登載，並向健保署申報診療費等醫療費用給付，從中詐領健保計約178萬餘元。

嘉檢指出，張男、李男對涉及詐欺取財等罪嫌，均坦承不諱，深表悔悟，且考量2人無前科、均已與健保署協商和解，願自動繳回錯誤申報的醫療費用，李男已全數繳回，張男分期扣還，須於今年5月1日前繳清。

嘉檢認為2人以緩起訴處分為適當，緩起訴期間為2年，均需向公庫支付10萬元。

健保卡 嘉義 醫師

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