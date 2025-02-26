北監外役監遴選審核爆弊端 女星易淑寬列貪汙被告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

資深女星易淑寬因獨子易寶宏涉夜店殺警案於2019年6月入監，2022年3月獲准調武陵外役監，驚爆台北監獄審核外役監遴選涉不法，案件沉寂2年，檢廉昨發動搜索，約談易淑寬及北監經手承辦科員共4人，檢方複訊後，全列貪汙罪被告均獲無保請回。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德凌晨說明，肅貪組檢察官指揮法務部廉政署偵辦台北監獄辦理外役監受刑人遴選審查作業案，經年餘蒐證，發現確實有走後門、關說、行收賄等不法情事，昨天發動搜索，兵分多路前往易淑寬林口住處、台北監獄辦公區及北監調查分類科3名經手承辦科員住處、辦公室等地搜索，同時將4名主要嫌疑人、3名負責牽線、引介的證人帶回廉政署調查。

經廉政官約詢後，昨晚7點30分起，陸續將易淑寬等人移送桃檢，易淑寬由律師陪同偵訊，昨晚11點20分複訊後，獲無保請回，隨即快步離開地檢署，至於主要承辦審核的科員在易淑寬離去後才送抵，檢方複訊後，於今晨1點20分同獲無保請回，不過桃檢說明，包括易女在內經檢察官訊問後請回的4人同列貪汙治罪條例的被告。

資深女星易淑寬因獨子爽坐外役監，2023年7月間爆發北監審查作業弊端，昨天首度遭檢廉約談，複訊後獲無保請回，不過桃園地檢署凌晨說明，易淑寬及北監經手承辦3科員複訊後，4名「被告」均獲請回。記者陳恩惠／攝影
資深女星易淑寬因獨子爽坐外役監，2023年7月間爆發北監審查作業弊端，昨天首度遭檢廉約談，複訊後獲無保請回，不過桃園地檢署凌晨說明，易淑寬及北監經手承辦3科員複訊後，4名「被告」均獲請回。記者陳恩惠／攝影

廉政署 易淑寬 監獄

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