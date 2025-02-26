北監外役監遴選審核爆弊端 女星易淑寬列貪汙被告

資深女星易淑寬因獨子易寶宏涉夜店殺警案於2019年6月入監，2022年3月獲准調武陵外役監，驚爆台北監獄審核外役監遴選涉不法，案件沉寂2年，檢廉昨發動搜索，約談易淑寬及北監經手承辦科員共4人，檢方複訊後，全列貪汙罪被告均獲無保請回。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德凌晨說明，肅貪組檢察官指揮法務部廉政署偵辦台北監獄辦理外役監受刑人遴選審查作業案，經年餘蒐證，發現確實有走後門、關說、行收賄等不法情事，昨天發動搜索，兵分多路前往易淑寬林口住處、台北監獄辦公區及北監調查分類科3名經手承辦科員住處、辦公室等地搜索，同時將4名主要嫌疑人、3名負責牽線、引介的證人帶回廉政署調查。