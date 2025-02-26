聽新聞
0:00 / 0:00
影／星二代爽坐外役監爆弊端 易淑寬飭回承辦人訊問中
資深女星易淑寬因獨子易寶宏入獄服刑2年多，就轉調放假能回家探親的武陵外役監，審核過程爆弊端，桃園地檢署懷疑涉有不法，昨天上午指揮廉政署兵分多路發動搜索帶回7人，以犯嫌身分到地檢署複訊的易淑寬及2名北監人員昨深夜11點20分無保飭回，主要業務承辦人剛送到複訊中。
易淑寬昨晚8點15分在廉政署廉政官陪同抵達桃園地檢署，由於肅貪組檢察官仍在訊問先送來的2名台北監獄人員，以致易淑寬偵查庭外等候近2小時，於10點20分才進偵查庭，不過檢方複訊動作神速，大約1小時，疑因罪證不足先行無保飭回。
易淑寬離開時，雖然未發一語，在律師陪同下快步離去，上車時還有女保鑣遮擋媒體拍攝，對於偵訊內容，律師僅表示，檢察官提醒偵查不公開，不便透露案情，同時離去的還有台北監獄2名人員，至於主要承辦易寶宏外役監遴選審核的調查分類科科員則在易淑寬等離去後，才由廉政署送抵檢方複訊，目前仍在偵訊中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言