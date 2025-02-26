影／星二代爽坐外役監爆弊端 易淑寬飭回承辦人訊問中

資深女星易淑寬因獨子易寶宏入獄服刑2年多，就轉調放假能回家探親的武陵外役監，審核過程爆弊端，桃園地檢署懷疑涉有不法，昨天上午指揮廉政署兵分多路發動搜索帶回7人，以犯嫌身分到地檢署複訊的易淑寬及2名北監人員昨深夜11點20分無保飭回，主要業務承辦人剛送到複訊中。

易淑寬昨晚8點15分在廉政署廉政官陪同抵達桃園地檢署，由於肅貪組檢察官仍在訊問先送來的2名台北監獄人員，以致易淑寬偵查庭外等候近2小時，於10點20分才進偵查庭，不過檢方複訊動作神速，大約1小時，疑因罪證不足先行無保飭回。