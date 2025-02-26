快訊

經典賽／MLB官網火速報導中華隊過關 「還好讓人無法想像的事沒發生」

聽新聞
0:00 / 0:00

林智堅論文案主角余政煌涉吸金 調查局搜索約談自家人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

指控林志堅論文涉抄襲的調查官余政煌涉吸金遭自家人搜索。記者張宏業／攝影
指控林志堅論文涉抄襲的調查官余政煌涉吸金遭自家人搜索。記者張宏業／攝影
曾控告前新竹市長林智堅論文抄襲的調查局新竹縣調查站調查官余正煌，被控涉及以投資股票名義，招攬親友投資，近期因無法出金遭控違法吸金，金額約5千萬元；調查局台北市調查處25日低調搜索約談自家人余政煌、還有吸金主嫌陳柏銓多人到案，深夜依違反銀行法、詐欺罪移送台北地檢署，由檢察官陳雅詩複訊，不排除強制處分。

同案約談被告包括侯俊榮、侯俊榮妻子顏敏蕙、陳誌全等人，除陳誌全、顏敏蕙深夜各以30萬、10萬交保外，其餘人漏夜偵訊中。全案還有約談其他公務員出庭作證，案情對余政煌不利。

2022年間，余正煌認為林智堅抄襲其台大碩士論文、提出刑事自訴林智堅違反著作權法，林志堅也因論文案無法繼續參選新竹市長。

2023年6月，台北地院召開調解庭，余正煌與林智堅都親自到庭，由庭長親自調解，雙方達成調解，在調解筆錄中，林智堅同意捐款新台幣30萬元給余政煌指定的公益團體，余政煌則同意放棄一切民、刑事追訴權利。

詎料多年後，余政煌卻捲入吸金案疑雲遭自家人搜索，此案是由台北市調查處發掘主動偵辦，且案發時間與他指控林志堅論文抄襲重疊，但有投資人指控，全案是涉及詐欺而非吸金，余政煌究竟涉犯哪一種罪，將由檢察官認定。

調查局表示，余政煌若涉及不法，將依規定記過調職處分。

吸金案被告陳誌全。 記者張宏業／攝影
吸金案被告陳誌全。 記者張宏業／攝影
吸金案被告侯俊榮（左）。 記者張宏業／攝影
吸金案被告侯俊榮（左）。 記者張宏業／攝影
吸金案被告陳柏銓。 記者張宏業／攝影
吸金案被告陳柏銓。 記者張宏業／攝影
侯俊榮妻子顏敏蕙10萬交保。 記者張宏業／攝影
侯俊榮妻子顏敏蕙10萬交保。 記者張宏業／攝影

余政煌 林智堅 論文抄襲

延伸閱讀

詹惟中預告「退出命理界」！鬆口揭吸金內幕

柯爸將長眠「永恆之丘」卻擔心積水？ 新竹市府：問題均改善完成

川普變數大 高股息基金、ESG基金失血嚴重

影／否認為民進黨打掩護 陳時奮：高虹安不要貼標籤

相關新聞

林智堅論文案主角余政煌涉吸金 調查局搜索約談自家人

曾控告前新竹市長林智堅論文抄襲的調查局新竹縣調查站調查官余正煌，被控涉及以投資股票名義，招攬親友投資，近期因無法出金遭控...

影／星二代爽坐外役監爆弊端 易淑寬飭回承辦人訊問中

資深女星易淑寬因獨子易寶宏入獄服刑2年多，就轉調放假能回家探親的武陵外役監，審核過程爆弊端，桃園地檢署懷疑涉有不法，昨天...

逆轉！八仙塵爆死者家屬請求國賠 觀光署、新北市府判賠2100萬

八仙樂園十年前發生粉塵爆炸燃燒意外，多人身陷火海，罹難者家屬提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億...

星二代外役監審核爆弊端有新事證？ 易淑寬等4人檢複訊中　

資深藝人易淑寬獨子易寶宏犯夜店殺警案判9年定讞，2022年從台北監獄輕易轉調外役監，審核過程爆弊端，桃園地檢署懷疑涉行收...

粗工男開拼裝車倒車輾死婦被判刑 繳18萬元免關

南投一名古姓男子駕駛拼裝四輪車，行經竹山下坪里產業道路，倒車時未察覺後方有機車，騎車的鄭姓婦人被撞倒後遭輾斃，檢方依過失...

第4波「斬金行動」假出金逾8億 北檢聲押水房頭

台北地檢署偵辦第4波「斬金行動」專案，經溯源追查發現，假出金金額已高達逾8億元，檢方鎖定出金集團核心分子、出金水房人員進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。