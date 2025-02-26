林智堅論文案主角余政煌涉吸金 調查局搜索約談自家人

指控林志堅論文涉抄襲的調查官余政煌涉吸金遭自家人搜索。記者張宏業／攝影 曾控告前新竹市長林智堅論文抄襲的調查局新竹縣調查站調查官余正煌，被控涉及以投資股票名義，招攬親友投資，近期因無法出金遭控違法吸金，金額約5千萬元；調查局台北市調查處25日低調搜索約談自家人余政煌、還有吸金主嫌陳柏銓多人到案，深夜依違反銀行法、詐欺罪移送台北地檢署，由檢察官陳雅詩複訊，不排除強制處分。

同案約談被告包括侯俊榮、侯俊榮妻子顏敏蕙、陳誌全等人，除陳誌全、顏敏蕙深夜各以30萬、10萬交保外，其餘人漏夜偵訊中。全案還有約談其他公務員出庭作證，案情對余政煌不利。

2022年間，余正煌認為林智堅抄襲其台大碩士論文、提出刑事自訴林智堅違反著作權法，林志堅也因論文案無法繼續參選新竹市長。

2023年6月，台北地院召開調解庭，余正煌與林智堅都親自到庭，由庭長親自調解，雙方達成調解，在調解筆錄中，林智堅同意捐款新台幣30萬元給余政煌指定的公益團體，余政煌則同意放棄一切民、刑事追訴權利。

詎料多年後，余政煌卻捲入吸金案疑雲遭自家人搜索，此案是由台北市調查處發掘主動偵辦，且案發時間與他指控林志堅論文抄襲重疊，但有投資人指控，全案是涉及詐欺而非吸金，余政煌究竟涉犯哪一種罪，將由檢察官認定。