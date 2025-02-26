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88會館受招待 女檢免除職務轉任檢察事務官

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台灣高等檢察署檢察官黃錦秋（左）。圖／聯合報系資料照片
台灣高等檢察署檢察官黃錦秋（左）。圖／聯合報系資料照片
警政署政風室前主任、高檢署檢察官黃錦秋，被控帶偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的八八會館、涂誠文的睿森銀樓地下室無償接受招待；法務部將黃錦秋移送懲戒法院，懲戒法院昨判黃免除檢察官職務，轉任檢察事務官。

黃錦秋昨表示不能理解且震撼；她說去的ＫＴＶ有營業登記，非私人招待所，更不是列管場所，根本不認識郭哲敏，只是接到檢舉就受理偵辦，沒想到遇到這樣的事情，「我打開了潘朵拉的盒子」、「水到底有多深」。認為法務部證據非常荒謬，懲戒法院不傳喚任何證人狀況下做判決，她一定會上訴。

法務部、監察院認為，黃錦秋二○二○年一月十七日晚間出資宴請王涂芝與警察，再到八八會館唱歌聚會；同年七月十日出資宴請王涂芝等人聚餐，再赴睿森銀樓地下室唱歌，接受私人無償招待。

事發後，黃錦秋二○二二年十一月十一日打電話要求承認去過八八會館等場所的王涂芝改口「未前往」，違反檢察官倫理規範，移送懲戒法院審理。

懲戒法院指出，黃錦秋以檢察官身分調任警政署政風室主任，輕忽、放任在場者提議前往私人招待所，又未督促、確認有無付費，造成業者得以藉此表彰與檢察等執法體系有私下不公開往來社交活動，有接近檢察署的特殊、隱密管道等觀感不良印象，嚴重損害社會對檢察官公正信心。

黃錦秋事後要求王涂芝「改口」，顯示她不思恪守檢察官應有廉正行為準則，嚴重損及檢察官應有超然公正性，違反檢察官倫理規範，情節重大。

懲戒法院以黃錦秋事發後試圖掩飾，法院審理中仍未見警惕，提出與客觀事證不相符辯詞，凸顯對自我品行要求低落，認定已不適任檢察官。

監察院也彈劾王涂芝，懲戒法院另案審理中。

檢察官 法務部 黃錦秋

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