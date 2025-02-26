新竹棒球場藏廢棄物 檢進場勘查

新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影 新竹市政府近日開挖移除棒球場過載覆土，在外野開挖發現大量混凝土塊、紅磚，混雜廢電線等營建廢棄物及廢寶特瓶；新竹地檢署昨天上午指揮調查站進棒球場現勘廿分鐘，分案調查，連同先前案件併案偵辦中。

新竹棒球場封場兩年多，承包廠商巨佳營造向新竹地方法院聲請保全證據，要求先鑑定；台灣省結構工程技師公會日前鑑定結果指未達安全程度，市府廿日起進場移除覆土，預計移除球場回填的卅至六十五公分深覆土材料，未料前天開挖外野區域挖出混凝土石塊，夾雜不少營建廢棄物。

新竹地檢署主任檢察官洪松標與新竹市調查站人員，昨天上午到場現勘，緊盯開挖作業，洪從內野到外野來回確認細節，一度跳入開挖坑裡了解挖掘情形，市府工務處與政風處全程陪同。據了解，檢方未查扣現場證物，但相關人員詳細記錄並拍攝廢棄物挖掘情形。

新竹棒球場二○二二年七月啟用曾造成選手受傷，新竹地檢署當時就組專案小組分案偵辦。新竹地檢署昨說，此次大面積開挖可能會有新事證，謹慎起見再分一個他案並管考監督，由同一位主任檢察官併案偵辦。

藍營議員昨現勘，指挖出大量廢棄物和垃圾，來源可疑，國際標準棒球場底下不該有廢棄物與垃圾。綠營議員指營建剩餘土石就地回填不外運，常見也是合理做法，批市府帶風向。

土木技師公會全國聯合會理事拱祥生說，營建剩餘土石方處理方案的挖填平衡做法，為基本環保概念，非工程準則，不能回填不合格材料；回填工程不能有營建廢棄物，何況是嚴謹粒料規範的棒球場；含營建廢棄物土方應去化到資源堆置處理場，不該作工程回填料。

竹市府指出，現場除營建剩餘土石方磚、瓦外，還有許多鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶等，都不合乎就地回填規定，最大粒徑也超過契約文件的施工規範敘明應小於十公分規定。代理市長邱臣遠希望檢調與監察院盡速釐清真相。