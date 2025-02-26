聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣勞工處副處長 涉貪裁定羈押禁見

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹報導

新竹縣政府勞工處副處長林東山疑因未落實勞動安檢遭人檢舉，新竹地檢署訊後聲請羈押禁見，但新竹地方法院請回後，檢方抗告成功由高院發回，地院昨以林東山否認犯行，認定其涉犯貪汙治罪條例的圖利、違背職務收受賄賂等罪嫌疑重大，裁定羈押禁見。

新竹縣政府回應，新竹縣政府在受理陳情案件，均依法行政，也尊重並配合司法調查，呼籲司法毋枉毋縱。

據了解，林東山疑因收禮券，在勞動檢查的程序上有瑕疵，遭人跨轄檢舉，此案由新竹地檢署調查後，認為其犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，但被裁定請回。檢方後續提出抗告，台灣高等法院前天發回更裁，新竹地院昨裁定林東山收押禁見。

新竹地檢署指出，此案由檢察官翁旭輝偵辦新竹縣政府勞工處副處長等人涉嫌違反貪汙治罪條例等案件，在2月14日指揮法務部調查局台北市調查處約談林姓被告等3人及相關證人到案，認定罪嫌重大申請羈押禁見。歷經抗告後發回更裁，地院昨天裁定林羈押禁見，另2名被告限制住居。

新竹地院說明，林姓被告否認犯行，但其涉犯貪汙治罪條例的圖利、違背職務收受賄賂等犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有事實及相當理由足認被告有勾串共犯或證人之虞，為避免案情陷於晦暗，有羈押之必要，應予羈押並禁止接見通信。

新竹 貪汙

延伸閱讀

嘉縣警涉毒案嘉檢抗告成功 嘉義地院裁定羈押

雄檢抗告成功！林岱樺涉貪胞弟聲押獲交保 二審今發回更裁

柯文哲送父最後一程？涉貪嘉市議員戴寧3年前奔父喪有前例

獨／竹縣勞工處副處長林東山涉貪汙罪 遭裁定羈押禁見

相關新聞

林智堅論文案主角余政煌涉吸金 調查局搜索約談自家人

曾控告前新竹市長林智堅論文抄襲的調查局新竹縣調查站調查官余正煌，被控涉及以投資股票名義，招攬親友投資，近期因無法出金遭控...

北監外役監遴選審核爆弊端 女星易淑寬列貪汙被告

資深女星易淑寬因獨子易寶宏涉夜店殺警案於2019年6月入監，2022年3月獲准調武陵外役監，驚爆台北監獄審核外役監遴選涉...

88會館受招待 女檢免除職務轉任檢察事務官

警政署政風室前主任、高檢署檢察官黃錦秋，被控帶偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的八八會館、涂誠...

涉拿陸資干預大選 她二審無罪

中華婦女聯合會理事長、陸配何建華被控接受大陸金援，指使包姓媒體人撰寫工作計畫書干預二○二○年總統大選，檢方依違反國家安全...

利誘8軍人拍投降片 大姐頭判6年8月

太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨涉替大陸發展共諜組織，金錢利誘八名現、退役軍人，洩漏軍事機密及拍攝穿制服持五星旗投降影片；台灣...

新竹棒球場藏廢棄物 檢進場勘查

新竹市政府近日開挖移除棒球場過載覆土，在外野開挖發現大量混凝土塊、紅磚，混雜廢電線等營建廢棄物及廢寶特瓶；新竹地檢署昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。