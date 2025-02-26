竹縣勞工處副處長 涉貪裁定羈押禁見

新竹縣政府勞工處副處長林東山疑因未落實勞動安檢遭人檢舉，新竹地檢署訊後聲請羈押禁見，但新竹地方法院請回後，檢方抗告成功由高院發回，地院昨以林東山否認犯行，認定其涉犯貪汙治罪條例的圖利、違背職務收受賄賂等罪嫌疑重大，裁定羈押禁見。

新竹縣政府回應，新竹縣政府在受理陳情案件，均依法行政，也尊重並配合司法調查，呼籲司法毋枉毋縱。

據了解，林東山疑因收禮券，在勞動檢查的程序上有瑕疵，遭人跨轄檢舉，此案由新竹地檢署調查後，認為其犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，但被裁定請回。檢方後續提出抗告，台灣高等法院前天發回更裁，新竹地院昨裁定林東山收押禁見。

新竹地檢署指出，此案由檢察官翁旭輝偵辦新竹縣政府勞工處副處長等人涉嫌違反貪汙治罪條例等案件，在2月14日指揮法務部調查局台北市調查處約談林姓被告等3人及相關證人到案，認定罪嫌重大申請羈押禁見。歷經抗告後發回更裁，地院昨天裁定林羈押禁見，另2名被告限制住居。

新竹地院說明，林姓被告否認犯行，但其涉犯貪汙治罪條例的圖利、違背職務收受賄賂等犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有事實及相當理由足認被告有勾串共犯或證人之虞，為避免案情陷於晦暗，有羈押之必要，應予羈押並禁止接見通信。