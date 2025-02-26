吊臂砸中捷釀1死15傷 2工人緩刑

台中捷運前年5月10日遭興富發文心愛悅建案掉落的吊臂砸中軌道，釀1死15傷。台中地院昨依過失致死等罪，將肇禍的許姓、呂姓工人判處1年2月、1年，均緩刑3年，可上訴；有市議員認為市府及業者應負最大責任，卻由勞工背負刑責，深表遺憾。

中市府回應，事發後中捷公司深切檢討，修改法規並增設緊急停車按鈕、強化第一線人員應變能力，正與廠商研議主動式異物入侵偵測系統，還在概念驗證階段；並獲興富發支付賠償上億元。

工安意外當時由51歲呂姓工人操作塔吊吊臂拆除作業，50歲許姓工人為塔吊指揮手，過程中疑似鋼索斷裂造成長40公尺、重3.3公噸的吊臂向下墜，砸中軌道，造成台中捷運發車來不及反應迎面撞上，釀1死15傷慘劇，死者是長期投入人權事務的靜宜大學法律學系助理教授林淑雅。

台中地院指出，許姓、呂姓工人均犯過失致死、過失傷害等罪，合議庭審酌2人在塔吊拆除工程，疏未注意依照原設計方法，導致起重機伸臂飛落砸中捷運軌道；考量2人犯後都坦承，除其中1名加拿大籍傷者因賠償金額無共識外，其餘均調解成立、賠償，各判1年2月、1年，並考量2人無前科，都因一時疏忽，均宣告緩刑3年。

對於此判決，無黨籍市議員吳佩芸說，釀成如此大禍，無論是建商興富發或施工廠商負責人，囿於現行刑法，無法一併追究刑責，最後仍是最底層的勞工背負刑責，讓人難過。

民眾黨市議員江和樹說，「公安」最重要，政府應積極抽檢，讓塔吊業者落實事前規畫及管制，有效提升工地吊掛作業安全；國民黨市議員楊大鋐希望市府更重視工地與勞工安全，避免憾事再發生。

民進黨市議員陳淑華說，中捷百分百要承擔社會責任，台中市政府也責無旁貸，應負起行政責任。