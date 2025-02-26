八仙塵爆案逆轉 7家屬獲國賠

八仙樂園十年前發生粉塵爆炸燃燒意外，罹難者家屬向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億2000萬元；一、二審駁回，判決被廢棄發回更審。台灣高等法院更一審昨逆轉判觀光署、新北市府應賠償7名家屬各300萬元，共計2100萬元。

八仙塵爆造成15人死亡、逾400人受傷。罹難者父母蘇進法等16人提告向觀光署、新北市政府、消防署請求國賠1億2000萬元，一審認定塵爆是偶發獨立事件，駁回請求；其中9名家屬上訴，請求賠償3000萬元，但二審也認定事故主因是舞台人員操作釀災，非欠缺水域遊樂安全性，仍判家屬敗訴。

7名家屬上訴第三審，請求賠償2400萬元，最高法院廢棄判決發回更審。高院更一審認為，觀光署知悉八仙樂園內「快樂大堡礁」等設施未取得雜項使用執照，且歷次檢查也知道八仙樂園有將違建設施開放給遊客使用，卻未裁處罰鍰、處分定期停止營業或廢止營業執照，長期放任違法狀態。

另新北市府公務員已知悉八仙樂園內有未取得使用執照設施，但歷次考核僅重覆記載「現場勘查禁止使用標誌尚稱明顯」、「水上遊樂設施尚未開放使用」等語，未落實督導。

更一審指出，「快樂大堡礁」土地依法只能農用，又未曾取得雜項執照即擅自建造及使用，新北市府城鄉發展局、工務局未依法開罰並勒令拆除，怠於執行職務。

判決認為，若觀光署、新北市府在塵爆發生前落實裁罰等監管作為，業者也無從向八仙公司承租違建場地，塵爆也不會發生，認為官方怠於執行職務，與塵爆之間有因果關係，審酌後判觀光署、新北市府應賠償7名家屬各300萬元精神慰撫金，共計2100萬元。可上訴。

新北市法制局表示，收到判決書後，將與委任律師及相關機關討論因應。