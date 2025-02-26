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進口蘇丹紅辣椒粉毒害全台 業者廠房遭拍賣

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

台商李彥廷與在中國大陸的胞兄李士銘涉合謀進口101公噸含蘇丹紅辣椒粉，導致流竄全台，李彥廷去年已遭起訴、胞兄通緝中；雄檢計算李家不法獲利近4千萬元，高市衛生局累計對相關10家公司開罰8172萬元，廠房、機具將被拍賣償還罰單。

此案的行政罰部分，衛生局移送行政執行署高雄分署執行，已執行764萬元，此次針對李彥廷旗下海順國際公司共4張罰單，仍欠4657萬元需要清償，高雄分署查扣海順廠房的粉體混合機、包裝機等機具、設備共30件，訂3月5日下午拍賣。

47歲李彥廷為台灣龍海同記、海順國際公司負責人，並在大陸經營同名公司，李掛名大陸公司執行董事，李士銘則任監事，負責大陸生產及銷售業務；李家早於40年前就由李父經營食品加工業，後來事業交棒給李彥廷兄弟檔，分工經營大陸、台灣業務，在台灣是許多食品廠的上游原料供應商，年營業額估逾上億元，此案也讓家族企業一夕瓦解。

檢調查出前年2月起，李彥廷陸續以親友掛名的津棧、廣元等兩家公司進口含蘇丹紅辣椒粉，將該批貨先運至香港再轉運至台灣，還故意更改出貨商為香港公司，並挑選合格辣椒粉送驗，甚至更換樣品，以抽驗漏洞讓違規辣椒粉約101公噸流入消費者肚子。

雄檢偵辦期間，李彥廷一度獲法院交保，他卻馬上與妻子「離婚」，並解掉銀行2800多萬元定存，其中2160萬元藏在「前妻」住處天花板，部分款項藏在保時捷名車上。

檢方擔心李彥廷脫產，緊急查封李名下資產，包含住處搜出的現金，醫師女密友宿舍扣得的保時捷名車等，合計扣得價值1億3480萬元資產。

檢調統計，李彥廷近年靠進口蘇丹紅辣椒粉，不法所得高達近4000萬元，已向法院聲請沒收，其涉嫌進口的6家公司，另建請法院各科2億元罰金，合計12億元。

蘇丹紅 衛生局 辣椒粉

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