星二代外役監審核爆弊端有新事證？ 易淑寬等4人檢複訊中　

資深藝人易淑寬獨子易寶宏犯夜店殺警案判9年定讞，2022年從台北監獄輕易轉調外役監，審核過程爆弊端，桃園地檢署懷疑涉行收賄不法，今早指揮廉政署兵分多路發動搜索帶回7人，晚間以犯嫌身分將易淑寬及3名北監科員傳喚到案，檢方複訊中。

由於檢方並非開拘票，而是以傳喚通知到案，因此易女在廉政署訊問後，晚間8點15分由廉政署人員陪同抵達桃園地檢署，疑似為躲避媒體，廉政署將車停在遠處而非直接停在地檢署大門，讓易淑寬被一高一矮男女廉政官從大馬路拖著走幾十公尺，模樣相當狼狽。

對於媒體詢問，易女未發一語，戴著口罩的她以微笑地瞇瞇眼回應，隨即上樓進入偵查庭，易的律師趕抵後，對於易女是被告、關係人或證人身分不回應。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，將待肅貪組檢察官複訊後，才能釐清易淑寬及監所人員是否涉及行收賄不法，至於3名遭廉政署約談的證人，疑似負責幫易淑寬與監所人員牽線聯絡，是否媒介收費也將一併調查。

據悉，易寶宏當年犯下夜店殺警案判刑定讞，2019年6月進入台北監獄服刑，2022年3月獲准至武陵外役監，期間3度申請外役監遭駁回，第4次竟然以滿分通過，詎料，易寶宏趁返家探親時，高調地將吃喝玩樂的過程po網，消息於2023年7月初曝光，矯正署立刻將他依違反相關規定，調回一般的花蓮監獄服刑。

當年經矯正署自清及政風單位深入調查，發現易寶宏的外役監審查評分造假，易寶宏原有吸毒紀錄，但在評比欄位卻未勾選，顯見台北監獄承辦的調查分類科科員在審核外役監遴選時放水，還有總務科等3人調查後函送廉政署。