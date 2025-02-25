粗工男開拼裝車倒車輾死婦被判刑 繳18萬元免關

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名古姓男子駕駛拼裝四輪車，行經竹山下坪里產業道路，倒車時未察覺後方有機車，騎車的鄭姓婦人被撞倒後遭輾斃，檢方依過失致死罪起訴古男；南投地院認為，古男向警方自首承認肇事可減刑，判刑6個月，得易科罰金18萬元。

判決書指出，古男從事粗工，去年7月駕駛未掛牌的拼裝四輪車，行經竹山下坪里產業道路，見前方有車輛欲會車，他往後倒車，倒車時未注意後方有機車，騎車的鄭婦閃避不及，連人帶車被撞倒，並遭古男車輛左後車輪碾壓，送醫不治。

而因事發當下，天候狀況良好，接近中午且是大晴天，不僅自然光線充足，道路無缺陷也無障礙物，視距良好，沒有不能注意的狀況，但古男卻疏未注意，貿然倒車，與機車發生碰撞更輾斃騎士，南投地檢署依過失致死罪，對古男提起公訴。

南投地院法官認為，古男倒車時有疏失，造成鄭女死亡及其家屬心靈受創，且未能與家屬達成調解；但古男在警方到場時，當場自首肇事，符合自首要件得減輕其刑，因此判處古男有期徒刑6月，得易科罰金1天1000元，折合18萬元。

南投司法大廈。記者賴香珊／攝影
南投司法大廈。記者賴香珊／攝影

南投 自首 過失致死

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