中捷吊臂案2工人一審判決出爐 中市府：已深切檢討

台中捷運2023年5月10日發生興富發建設公司吊臂砸種軌道事件，釀1死15傷，檢方依過失致死罪起訴許姓工人與呂姓工人，今一審判決出爐，2人皆獲緩刑。台中市政府表示，事發後中捷深切檢討，修改法規並增設緊急停車按鈕，也獲得興富發賠償上億元。

判決指出，當天興富發文心愛悅執行頂樓塔吊拆除作業時，許姓工人與呂姓工人未依規範操作起重機，造成鋼索斷裂，長40公尺、重3.3公噸的吊臂砸重中捷遮光罩，侵入軌道內，釀成這起事故；考量2人均無前科且坦承犯行，分處有期徒刑1年2月、1年，均緩刑3年。

國家運輸安全調查委員會指出，事發當下月台保全人員第一時間發現軌道遭入侵，但車站月台沒有緊急停車設備，也沒有可用的通訊設備或手勢提醒停車；車上的站務員稍晚察覺，試圖用鑰匙打開手動駕駛台，卻已經來不及。建議中捷擬定外務入侵軌道的預警與應變措施，並評估裝置主動式外物入侵偵測系統的可行性。

台中市府今天表示，中捷公司針對此次意外深刻檢討，2023年5月立刻修訂規範，建立更加簡明的緊急停車通訊用語，並明確規範緊急停車決策授權、優化事故後的列車巡檢程序；10月則在全線車站增設、啟動月台緊急停車按鈕。中捷也加強人員訓練，多次模擬、強化一線人員應變能力。

相對的，儘管事發後中市府也表示中捷將與北捷、新北捷、北捷局等單位共同研議設置主動式異物入侵偵測系統，中捷公司今天表示，目前國內外的捷運系統都還沒有安裝這類系統，中捷正在和專業廠商透過光達、影像辨識分析等技術研發，但還在概念驗證階段。