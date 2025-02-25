八仙塵爆死者家屬請求國賠逆轉 觀光署：再與律師研議

八仙樂園10年前發生粉塵爆炸燃燒意外，造成多人死傷，罹難者家屬提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國賠，一、二審均駁回，台灣高等法院更一審今逆轉判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元，可上訴。對此，交通部觀光署表示，目前為止尚未收到判決書，會本於一、二審駁回結果再與律師研議。

八仙樂園2015年發生塵燃事件，震驚社會。當時主辦人呂忠吉透過友人周宏瑋掛名開設的瑞博國際整合行銷公司和八仙樂園簽約，租用「歡樂海岸」、「快樂大堡礁」區域開趴，當晚8點32分於舞台前方空中、地面發生塵燃意外，造成15人死亡、逾400人受傷。

八仙塵燃意外造成嚴重災情，罹難者父母蘇進法等16人提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億2000萬元，一、二審均駁回家屬請求，其中有7名家屬不服上訴第三審，請求賠償2400萬元，最高法院廢棄判決發回更審，台灣高等法院更一審今逆轉判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元，共計2100萬元。