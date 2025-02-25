快訊

經典賽Live／中華隊先馳得點！吳念庭再敲一分 2：0領先西班牙

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

八仙塵爆死者家屬請求國賠逆轉 觀光署：再與律師研議

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

八仙樂園10年前發生粉塵爆炸燃燒意外，造成多人死傷，罹難者家屬提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國賠，一、二審均駁回，台灣高等法院更一審今逆轉判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元，可上訴。對此，交通部觀光署表示，目前為止尚未收到判決書，會本於一、二審駁回結果再與律師研議。

八仙樂園2015年發生塵燃事件，震驚社會。當時主辦人呂忠吉透過友人周宏瑋掛名開設的瑞博國際整合行銷公司和八仙樂園簽約，租用「歡樂海岸」、「快樂大堡礁」區域開趴，當晚8點32分於舞台前方空中、地面發生塵燃意外，造成15人死亡、逾400人受傷。

八仙塵燃意外造成嚴重災情，罹難者父母蘇進法等16人提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億2000萬元，一、二審均駁回家屬請求，其中有7名家屬不服上訴第三審，請求賠償2400萬元，最高法院廢棄判決發回更審，台灣高等法院更一審今逆轉判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元，共計2100萬元。

對此，觀光署表示，目前為止尚未收到判決書，待收到判決書，會本於一、二審駁回結果再與律師研議。

八仙樂園10年前發生粉塵爆炸燃燒意外，造成多人死傷。本報資料照
八仙樂園10年前發生粉塵爆炸燃燒意外，造成多人死傷。本報資料照

八仙樂園 觀光署

延伸閱讀

金門修繕建功嶼設施及景觀 盼擴大區域觀光效益

歷經颱風浩劫…龜山島3月1日開放登島 前100名獲限量版側背包

龜山島3月1日開放登島 遭颱風毀損修復4個月完工

熱門地點也慘澹！228連假訂房率不到5成 觀光署：非旅遊旺季

相關新聞

逆轉！八仙塵爆死者家屬請求國賠 觀光署、新北市府判賠2100萬

八仙樂園十年前發生粉塵爆炸燃燒意外，多人身陷火海，罹難者家屬提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億...

太陽聯盟副組長是共諜！利誘軍人拿五星旗拍「投降片」判6年8月

太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨涉替大陸發展共諜組織，以金錢利誘8名現、退役軍人，洩漏軍事機密及拍攝穿制服持五星旗投降影片，台...

中捷吊臂案2工人一審判決出爐 中市府：已深切檢討

台中捷運2023年5月10日發生興富發建設公司吊臂砸種軌道事件，釀1死15傷，檢方依過失致死罪起訴許姓工人與呂姓工人，今...

八仙塵爆死者家屬請求國賠逆轉 觀光署：再與律師研議

八仙樂園10年前發生粉塵爆炸燃燒意外，造成多人死傷，罹難者家屬提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國賠，一、...

八仙塵爆應國賠7家屬各300萬 新北市府回應了

八仙樂園十年前發生粉塵爆炸燃燒意外，台灣高等法院更一審今逆轉判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元，共計2100...

六地檢署農漁會選舉查辦230人 雲林案子「辦一天」就起訴

最高檢察署「查察賄選及暴力督導小組」今表示，基層農會農事小組長及會員代表選舉，台東、雲林、嘉義、屏東、宜蘭、台南等6個地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。