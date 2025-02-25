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農漁會選舉展開 新北檢強化情資蒐報及偵查布署
因應今年各級農漁會選舉陸續展開，新北地檢署今第一次召開「114 年農漁會選舉查察聯繫會議」，檢察長郭永發指出，賄選情事未曾中斷，手法不斷翻新，此次各級農漁會選舉為明年地方公職人員選舉的前哨戰，各機關務必展現查察賄選的決心與態度，以端正選風。
今天農漁會選舉查察聯繫會議，檢方由郭永發親自主持，調查局新北市調查處長何復生、北部機動工作站副主任陳永祥、新北市警局副局長林新晃、新北市政風處副處長王文清均率隊出席。
郭永發表示，新北檢及轄內調查、警察、政風各機關，歷次地方公職人員選舉及總統、副總統選舉的選舉查察反賄選宣導均有卓越績效，但各機關仍應加強情資蒐報，掌握機先以利迅速進行偵查布署，政風機關也須積極進行宣導，鼓勵民眾勇於檢舉，共同遏止賄選不正風氣。
今天會中由新北檢選舉查察執行秘書、主任檢察官陳旭華及警、調、政風，分別就選舉期程、選情分析及工作進度等提出報告，共同研商反賄、查緝等工作並進行意見交換，防範金錢、暴力等不法情事介入選舉，以維護農漁會組織有效運作，維護廣大農漁民權益。
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