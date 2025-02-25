快訊

經典賽Live／中華隊先馳得點！吳念庭再敲一分 2：0領先西班牙

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

聽新聞
0:00 / 0:00

農漁會選舉展開 新北檢強化情資蒐報及偵查布署

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

因應今年各級農漁會選舉陸續展開，新北地檢署今第一次召開「114 年農漁會選舉查察聯繫會議」，檢察長郭永發指出，賄選情事未曾中斷，手法不斷翻新，此次各級農漁會選舉為明年地方公職人員選舉的前哨戰，各機關務必展現查察賄選的決心與態度，以端正選風。

今天農漁會選舉查察聯繫會議，檢方由郭永發親自主持，調查局新北市調查處長何復生、北部機動工作站副主任陳永祥、新北市警局副局長林新晃、新北市政風處副處長王文清均率隊出席。

郭永發表示，新北檢及轄內調查、警察、政風各機關，歷次地方公職人員選舉及總統、副總統選舉的選舉查察反賄選宣導均有卓越績效，但各機關仍應加強情資蒐報，掌握機先以利迅速進行偵查布署，政風機關也須積極進行宣導，鼓勵民眾勇於檢舉，共同遏止賄選不正風氣。

今天會中由新北檢選舉查察執行秘書、主任檢察官陳旭華及警、調、政風，分別就選舉期程、選情分析及工作進度等提出報告，共同研商反賄、查緝等工作並進行意見交換，防範金錢、暴力等不法情事介入選舉，以維護農漁會組織有效運作，維護廣大農漁民權益。

因應今年各級農漁會選舉陸續展開，新北地檢署今第一次召開「114 年農漁會選舉查察聯繫會議」，由檢察長郭永發親自主持。圖／新北檢提供
因應今年各級農漁會選舉陸續展開，新北地檢署今第一次召開「114 年農漁會選舉查察聯繫會議」，由檢察長郭永發親自主持。圖／新北檢提供

賄選 農會

延伸閱讀

六地檢署農漁會選舉查辦230人 雲林案子「辦一天」就起訴

相關新聞

逆轉！八仙塵爆死者家屬請求國賠 觀光署、新北市府判賠2100萬

八仙樂園十年前發生粉塵爆炸燃燒意外，多人身陷火海，罹難者家屬提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億...

太陽聯盟副組長是共諜！利誘軍人拿五星旗拍「投降片」判6年8月

太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨涉替大陸發展共諜組織，以金錢利誘8名現、退役軍人，洩漏軍事機密及拍攝穿制服持五星旗投降影片，台...

中捷吊臂案2工人一審判決出爐 中市府：已深切檢討

台中捷運2023年5月10日發生興富發建設公司吊臂砸種軌道事件，釀1死15傷，檢方依過失致死罪起訴許姓工人與呂姓工人，今...

八仙塵爆死者家屬請求國賠逆轉 觀光署：再與律師研議

八仙樂園10年前發生粉塵爆炸燃燒意外，造成多人死傷，罹難者家屬提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國賠，一、...

八仙塵爆應國賠7家屬各300萬 新北市府回應了

八仙樂園十年前發生粉塵爆炸燃燒意外，台灣高等法院更一審今逆轉判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元，共計2100...

六地檢署農漁會選舉查辦230人 雲林案子「辦一天」就起訴

最高檢察署「查察賄選及暴力督導小組」今表示，基層農會農事小組長及會員代表選舉，台東、雲林、嘉義、屏東、宜蘭、台南等6個地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。