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八仙塵爆應國賠7家屬各300萬 新北市府回應了

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

八仙樂園十年前發生粉塵爆炸燃燒意外，台灣高等法院更一審今逆轉判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元，共計2100萬元，可上訴。新北市法制局表示，目前尚未收到判決書，待看到判決理由，再決定是否要提出上訴。

判決認為，若觀光署、新北市政府在塵爆發生前就裁處罰鍰、要求停業、廢照、勒令拆除「快樂大堡礁」，則呂忠吉的瑞博公司也無從向八仙公司承租違建場地，塵爆也不會發生，認為觀光署、新北市政府怠於執行職務，與塵爆發生之間有因果關係，審酌後判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元精神慰撫金，共計2100萬元。

新北市觀旅局表示，目前尚未正式收到主文以及判決理由，後續將視主文以及判決理由內容，與委任律師以及相關機關討論後續事宜。

2015年6月27日八仙塵暴造成499人死傷。圖／聯合報系資料照片
2015年6月27日八仙塵暴造成499人死傷。圖／聯合報系資料照片

八仙 國賠 觀光署

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