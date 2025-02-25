八仙塵爆應國賠7家屬各300萬 新北市府回應了

八仙樂園十年前發生粉塵爆炸燃燒意外，台灣高等法院更一審今逆轉判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元，共計2100萬元，可上訴。新北市法制局表示，目前尚未收到判決書，待看到判決理由，再決定是否要提出上訴。

判決認為，若觀光署、新北市政府在塵爆發生前就裁處罰鍰、要求停業、廢照、勒令拆除「快樂大堡礁」，則呂忠吉的瑞博公司也無從向八仙公司承租違建場地，塵爆也不會發生，認為觀光署、新北市政府怠於執行職務，與塵爆發生之間有因果關係，審酌後判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元精神慰撫金，共計2100萬元。