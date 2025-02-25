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太陽聯盟副組長是共諜！利誘軍人拿五星旗拍「投降片」判6年8月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨涉替大陸發展共諜組織，以金錢利誘8名現、退役軍人，洩漏軍事機密及拍攝穿制服持五星旗投降影片，台灣高等檢察署依違反國家安全法、貪汙治罪條例等罪起訴；台灣高等法院今判決李女6年8月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

本案是首件由警方破獲的國安案件，全案起源於，羅東警分局偵查佐林聖展偵辦郭台銘募集連署書案時，從涉從事放款的業者手機查出現販售軍機及拍攝炫耀影片等線索，立即向檢方報告，檢警組成專案小組偵破國安案件。

檢警調查，李慧馨的陳姓小弟在台北市中山區放款接觸軍人，2023年6月李女以新北市蘆洲區瑞磘宮主身分及宗教交流名義至澳門，再到大陸接觸國安情資人員，返台以金錢引誘缺錢軍人。

李女等人要求軍人交出軍人身分證審核後，穿上制服拿五星旗拍攝宣告投降影片，呼口號「中國人不打中國人，我反對戰爭」，用Telegram傳送交付影片「閱後即焚」，並偷走同袍公務文書，交付航線圖、演習時間等多項軍機，收賄依資料機密程度計價，吸收同袍可提高報酬。

張姓、林姓、劉姓、吳姓、彭姓、李姚姓及兩名陳姓現、退役軍人涉案，包括陸軍、海軍、憲兵的軍官、士官、士兵，最高階為中尉，依軍階可獲5萬至30萬元不等，僅劉獲利15萬元，其他人尚未拿到犯罪所得。

李女等人起初否認犯行，之後才認罪。起訴指出，8名現、退役軍人領有國家俸祿，長期受國家栽培委以重任，違背忠誠義務，因個人利益薰心出賣國家人民，其中林等人洩漏或交付多項軍機，背叛袍澤及國家，應受法律最嚴厲制裁，張等人拍攝投降影片向中共表示效忠惡性重大，均建請法院從重量刑，以收儆懲。

高院審理後，今依違反國安法、對公務員違背職務期約、交付賄賂罪判決李女6年8月徒刑，褫奪公權3年；其餘現、退役軍人等9名被告分別判6月不得易科罰金之刑至5年8月不等徒刑。

示意圖／ingimage
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太陽聯盟副組長李慧馨涉替大陸在台發展共諜組織，吸收現役、退役軍人。圖／刑事局提供
太陽聯盟副組長李慧馨涉替大陸在台發展共諜組織，吸收現役、退役軍人。圖／刑事局提供

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