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六地檢署農漁會選舉查辦230人 雲林案子「辦一天」就起訴

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

最高檢察署「查察賄選及暴力督導小組」今表示，基層農會農事小組長及會員代表選舉，台東、雲林、嘉義、屏東、宜蘭、台南等6個地檢署共受理134件、230人，查扣19萬5千元贓款，起訴候選人2人。

最高檢說，至昨日為止，查辦賄選案件有107件、199人，起訴2件2人；查辦暴力案件8件、10人；其他案件查辦19件、21人，漁會選舉共受理賄選案共4件、7人。

最高檢表示，台東地檢署檢察官蘇烱本月10日指揮台東縣警察局與台東縣調站執行搜索，查獲成功農會會員代表候選人涉嫌賄選案。

雲林地檢署檢察官彭彥儒本月11日指揮雲林縣警局斗南分局、刑警大隊、雲林縣調站，查獲大埤鄉農會代表候選人涉嫌賄選，偵辦「僅一天」，12日即偵結起訴，於後續追查發現大埤鄉農會另一候選人也涉嫌買票行賄，立即再執行搜索，並於14日起訴這名候選人。

嘉義地檢署檢察官黃天儀本月11日、12日指揮嘉義縣調查站執行搜索，查獲民雄鄉農會4名會員代表候選人涉賄。

屏東地檢署檢察官鍾佩宇、陳昱璇本月13日指揮屏東縣調查站、屏東縣政府警察局刑事警察大隊、東港分局執行搜索，查獲2位農會會員代表候選人涉賄；本月21日檢察官陳新君指揮屏東縣調查站、屏東縣警局屏東分局查獲長治鄉2名村長涉嫌農會理監事選舉賄選案，也查扣預備行賄的現金15萬元。

另外，宜蘭地檢署本月14日投票日前夕，接獲宜蘭縣三星鄉農會代表選舉涉賄情資，檢察官林永、洪景明立即指揮調查局宜蘭縣調查站全力偵辦，第2天搜索，查獲行賄受賄者3人，持續向上溯源追查。

而台南地檢署檢察官鄭聆苓本月17日指揮台南市調查處、台南市政府警察局白河分局執行搜索，也查獲後壁區農會代表選舉涉賄選案。

基層農漁會選舉「賄聲賄影」，最高檢公告查案數據。圖／最高檢察署提供
基層農漁會選舉「賄聲賄影」，最高檢公告查案數據。圖／最高檢察署提供
基層農漁會選舉「賄聲賄影」，最高檢公告查案數據。圖／最高檢察署提供
基層農漁會選舉「賄聲賄影」，最高檢公告查案數據。圖／最高檢察署提供
基層農漁會選舉「賄聲賄影」，最高檢公告查案數據。圖／最高檢察署提供
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屏東縣政府 賄選 農會

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