立委莊瑞雄自爆曾玩球版「賭到要死」 賭博罪被告今到案說明

民進黨立委莊瑞雄去年在立法院質詢自爆，曾玩過球版「賭到要死」，遭媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶按鈴申告，台北地檢署分案將莊瑞雄列賭博罪被告，今天傳喚莊到案說明，

莊瑞雄遭質疑日前在立法院會質詢時自爆「我多少也有在玩球版」、「總統大選我們也是賭到要死」。去年12月間，毛嘉慶、練鴻慶至北檢按鈴申告，直指莊瑞雄身為2020大選，蔡英文競選連任辦公室的「副總幹事兼發言人」，可接觸選舉內部資訊，選前所謂的封關民調時，有內參民調，這是大家都知道的事情，卻對該次大選「賭到要死」，這種人還能當台灣職籃新的大聯盟的會長，相信北檢會給我們一個公道，希望檢方比照「館長」陳之漢標準迅速偵辦。

中華隊去年在世界棒球12強賽奪冠舉國歡騰，網紅「館長」陳之漢直播自爆曾經「做球版」，遭台北市議員簡舒培、陳賢蔚按鈴告發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例，台北地檢署分他字案，館長被列為賭博等罪被告。