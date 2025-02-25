快訊

死者身分遭冒用！嘉義罷免連署再傳造假 領銜人致歉「放棄第2階段」

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

立委莊瑞雄自爆曾玩球版「賭到要死」 賭博罪被告今到案說明

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民進黨立委莊瑞雄去年在立法院質詢自爆，曾玩過球版「賭到要死」，遭媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶按鈴申告，台北地檢署分案將莊瑞雄列賭博罪被告，今天傳喚莊到案說明，

莊瑞雄遭質疑日前在立法院會質詢時自爆「我多少也有在玩球版」、「總統大選我們也是賭到要死」。去年12月間，毛嘉慶、練鴻慶至北檢按鈴申告，直指莊瑞雄身為2020大選，蔡英文競選連任辦公室的「副總幹事兼發言人」，可接觸選舉內部資訊，選前所謂的封關民調時，有內參民調，這是大家都知道的事情，卻對該次大選「賭到要死」，這種人還能當台灣職籃新的大聯盟的會長，相信北檢會給我們一個公道，希望檢方比照「館長」陳之漢標準迅速偵辦。

中華隊去年在世界棒球12強賽奪冠舉國歡騰，網紅「館長」陳之漢直播自爆曾經「做球版」，遭台北市議員簡舒培、陳賢蔚按鈴告發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例，台北地檢署分他字案，館長被列為賭博等罪被告。

莊瑞雄則是第二位因球版遭北檢分他字案、列為賭博罪被告，今天檢察官傳喚莊瑞雄到案說明，莊瑞雄到案表示，他是因為去年總質詢的事情到案說明。

民進黨立委莊瑞雄自爆曾玩球版「賭到要死」 遭檢方列為賭博罪被告，今到案說明。記者蕭雅娟／攝影
民進黨立委莊瑞雄自爆曾玩球版「賭到要死」 遭檢方列為賭博罪被告，今到案說明。記者蕭雅娟／攝影

大選 莊瑞雄 賭博 館長

延伸閱讀

北市議會民眾黨團至柯文哲父靈前致哀 黃瀞瑩缺席原因曝光

莊瑞雄弔唁柯文哲父花籃被退 民眾黨：告別式前才放

是否角逐台東縣長 立委陳瑩：如需要她會一肩扛起

影／莊瑞雄肉身炸寒單初體驗 現場觀眾評「神色淡定」

相關新聞

立委莊瑞雄自爆曾玩球版「賭到要死」 賭博罪被告今到案說明

民進黨立委莊瑞雄去年在立法院質詢自爆，曾玩過球版「賭到要死」，遭媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶按鈴申告，台北地...

星二代外役監審核弊端再起 女星易淑寬遭檢廉約談

資深女星易淑寬因獨子易寶宏涉台北夜店殺警案遭判9年，2019年6月在台北監獄服刑，2022年3月獲准至武陵外役監，放假喝...

埋伏槍擊威震吳明達 咖啡廳老闆剛當爸卻遭判徒刑12年

彭姓男子去年在台北市「天龍三溫暖」外埋伏槍擊「威震集團」吳明達，犯後自首，稱不滿其經營的咖啡廳遭吳索討保護費，所以犯案，...

台西前鄉長林芬瑩夫婦索賄光電業者560萬 二審駁回上訴理由出爐

雲林縣前台西鄉長林芬瑩與丈夫丁文彬涉嫌透過林姓男子向太陽能業者索賄560萬元，一審認林芬瑩、丁文彬共同犯不違背職務收受賄...

檢廉重啟殺警星二代爽坐外役監舊案 法務部矯正署說話了

資深藝人易淑寬獨子易寶宏犯夜店殺警案判9年定讞，2022年從北監轉調外役監，審核過程有弊端，桃園地檢署指揮廉政署重啟調查...

興富發吊臂砸中捷1死15傷 2工人緩刑理由出爐

台中捷運前年5月10日遭興富發文心愛悅建案掉落的吊臂砸中軌道，車廂迎面撞上釀1死15傷慘劇，死者為靜宜大學法律系專任教師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。