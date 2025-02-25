星二代外役監審核弊端再起 女星易淑寬遭檢廉約談
資深女星易淑寬因獨子易寶宏涉台北夜店殺警案遭判9年，2019年6月在台北監獄服刑，2022年3月獲准至武陵外役監，放假喝酒po網坐爽監遭踢爆，當年審核2科員遭調查，檢廉今天再度搜索約談，帶回易淑寬在內的７名嫌疑人及證人，目前仍在廉政署訊問中。
桃園地檢署證實，肅貪組檢察官今天上午指揮廉政署兵分七路搜索約談，除了也前往資深女星易淑寬目前位於新北市林口區的住處將她約談到案，至於易女涉案情形、是否列為被告或是證人，仍待檢察官複訊後才能釐清，至於台北監獄則有3名監所人員依犯嫌身分也被約談到案，是否為當年承辦審核的人員待釐清。
據了解，檢廉懷疑易寶宏當年從北監到外役監的審核過程，可能不僅是行政疏失而已，而有行收賄的情形，當年負責審核的台北監獄調查分類科、總務科雖然有2名科員經矯正署清查後曾依貪汙罪函送廉政署偵辦，不過未遭移送起訴。
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