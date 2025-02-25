埋伏槍擊威震吳明達 咖啡廳老闆剛當爸卻遭判徒刑12年

彭姓男子去年在台北市「天龍三溫暖」外埋伏槍擊「威震集團」吳明達，犯後自首，稱不滿其經營的咖啡廳遭吳索討保護費，所以犯案，遭法院收押，檢方去年底偵結，依槍砲、殺人未遂等罪起訴，士林地院今判刑12年。

士林地院今審結認定，彭男犯未經許可寄藏制式手槍罪，處徒刑4年6月，併科罰金15萬元，如易服勞役以1000元折算1日；又犯殺人未遂罪，處徒刑8年6月。有期徒刑部分應執行徒刑12年。

全案源於，2024年7月10日下午，彭男在台北市大同區重慶北路上的「天龍三溫暖」外埋伏，待吳明達及同行人士走出，旋即沿騎樓尾隨，近距離持槍朝吳等人連開5槍，致吳左手掌骨開放性骨折、神經損傷 、左大腿2處穿透傷，與吳同行的囊姓男子右小腿開放性骨折，2人送醫急救後脫險。

彭男犯後通知邱姓妻子將作案車輛駛離，邱女又請蔡姓友人協助駛離，彭男當天下午6時許到台北市警局大同分局寧夏路派出所自首，交出1槍11彈；警詢後依法送辦，經檢方聲押，士林地方法院於案發隔日裁定彭男羈押禁見。

偵查中，彭男坦承藏槍彈、當街開槍，但否認有殺人意圖，稱其經營的咖啡廳，多次遭吳明達派人索取保護費，心生不滿，又因妻子懷孕有經濟壓力，情緒壓抑之下才衝動開槍報復，並辯稱「距離那麼近，如果要殺人，怎麼只開幾槍而已？」

但檢方透過監視器畫面判斷，彭男具正常智識，知悉槍彈若擊中人體大腿股動脈將致死，也若要只是要「給點教訓」，開1槍即可，他犯案時卻仍在與吳明達相距不出1公尺處持槍瞄準，邊開槍邊後退，不顧吳是否已中槍，近距離連開5槍後轉身逃逸，足見殺意堅決，主觀上具殺人犯意明確。