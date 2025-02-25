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興富發吊臂砸中捷1死15傷 2工人緩刑理由出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中捷運前年5月10日遭興富發文心愛悅建案掉落的吊臂砸中軌道，車廂迎面撞上釀1死15傷慘劇，死者為靜宜大學法律系專任教師林淑雅也是人權鬥士。台中地院考量，許姓、呂姓工人釀重大工安，但和大多數被害人和解、彌補損害，今依過失致死罪判1年2月、1年，均緩刑3年，可上訴。

台中地院表示，許、呂均犯過失致死、過失傷害等罪，2罪想像競合，從重依前項論處，合議庭審酌2人在塔吊拆除工程，疏未注意依原設計方法，導致起重機伸臂飛落砸中台中捷運軌道，釀捷運列車撞上發生死傷的重大工安事件。

合議庭也考量，2人犯後都坦承，除其中1名加拿大籍傷者因賠償金額無共識外，其餘被害人、死者家屬均調解成立、賠償，另許男為工程指揮者、呂則依許的指揮操作，許責任應較高。

至於2人辯護人請求量處6月以下徒刑，合議庭認為量刑過輕，依過失致死罪判許、呂各1年2月、1年。考量2人均無前科，都因一時疏忽犯案，非故意犯罪等一切情狀，也已盡力彌補損害，均宣告緩刑3年。

興富發文心愛悅31樓頂樓塔吊吊臂2023年5月10日中午由工人拆除，過程疑似鋼索斷裂造成長40公尺、重3.3公噸的吊臂向下墜，砸中部分建物及捷運頂上的遮光罩，並卡在上方入侵軌道，造成捷運發車來不及反應迎面撞上嚴重毀損，釀1死15傷慘劇。

檢方起訴指出，許姓、呂姓工人作業中見起重機伸臂被鐵製板手（棘輪板手）卡住根部插銷孔處無法脫離，卻沒有依照「塔式吊車工程施工計畫書」、「拆除機說明書」中規範，就便宜行事直接操作拆除機，以逆時針旋轉拖拉起重機伸臂。

造成拆除機的伸臂（桁架）遭彎折破壞而失去荷重能力，底下吊著的起重機也因失去拉力，其伸臂才會應聲下墜並拉斷拆除機鋼索，掉落砸向中捷軌道引發事故。

另外，死者家屬有對興富發、齊裕及宇球等3間公司提告過失致死，檢方指出3間公司都是法人，而刑法中關於過失致死、過失傷害等罪，並未設有處法人的規定，自無刑法上的犯罪能力，程序法上也無當事能力，偵結均不起訴。

興富發公司在偵查中也害林淑雅家屬，還有大部分傷者以及台中市政府達成和解、賠償。

興富發文心愛悅前年興建中吊臂砸到台中捷運軌道，害列車撞上釀1死15傷。圖／報系資料照
興富發文心愛悅前年興建中吊臂砸到台中捷運軌道，害列車撞上釀1死15傷。圖／報系資料照

台中捷運 工人 工安 過失致死 重機

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