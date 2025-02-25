興富發吊臂砸中捷2工人判決曝 民代：工人扛責 遺憾！

興富發吊臂前年5月砸中台中捷運軌道，釀1死、15傷重大工安事故，許、呂姓塔吊工人今遭判刑。有市議員認為，「公安」最重要、市府應負行事責任；也有議員認為，釀如此大禍，竟由勞工背負刑責，感到相當遺憾。

這起工安意外為51歲呂姓工人在施工中的興富發「文心愛悅」大樓31樓頂操作塔吊吊臂拆除作業，50歲許姓工人為塔吊指揮手，疑因吊臂脫落，砸落在捷運軌道，導致一列捷運車廂迎面撞上，釀靜宜大學法律系專任教師林淑雅死亡、15人受傷。台中地院今依過失致死罪，判許1年2月、呂1年，2人均緩刑3年。

無黨籍市議員吳佩芸說，尊重司法判決，但無論是建商興富發或施工廠商負責人，囿於現行刑法，而無法一併追究刑責，感到相當遺憾。她強調，釀成如此大禍，最後仍是最底層的勞工背負刑責，是讓人難過的事情。相比真正該負責的卻沒有做好安全防護的廠商來說，竟是就這樣被輕輕放下，這些問題未來「刑法」針對法人刑責應該盡速檢討的。

民眾黨市議員江和樹說，「公安」是最重要，現在民眾黨最關心是台中市還有多少高空塔吊作業？安全誰來把關？政府應積極抽檢，讓塔吊業者落實事前規畫及管制，有效提升建築工地吊掛作業安全。

國民黨市議員楊大鋐認為，「公安」永遠沒有打折的空間，台中市議會在前年7月 17日成立調查專案小組，並要求台中市政府及台中捷運公司針對監察院調查意見及糾正案、國家運輸安全調查委員會調查報告改善建議，已提出回應並採取具體作為，希望市府對於工地安全、勞安都要重視，避免憾事再發生。

民進黨市議員陳淑華說，此案最重要是台中市政府、台中捷運公司的心態，必須朝乘客安全、公共安全為第一優先考量。她不斷在議會提出台中捷運提升安全措施，但中捷還是不停出事，一出事就藉口說警察不夠、機車不夠等、甚至蓋牌掩飾。中捷百分百要承擔社會責任，必須擔負政策配合，台中市政府也應有行政責任，這是責無旁貸的。