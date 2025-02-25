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進口蘇丹紅辣椒粉危害全台 40年家族企業遭瓦解法拍抵債

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

47歲台商李彥廷與在大陸胞兄李士銘合謀，進口101公噸含蘇丹紅辣椒粉來台，李彥廷去年已被雄檢起訴，李士銘因未到案發布通緝中；雄檢計算李家不法獲利近4千萬元，衛生局另開罰8172萬，40年家族企業一夕瓦解，廠房、機具都被查扣，行政執行署將於3月5日拍賣設備抵債。

李彥廷為台灣「龍海同記」公司負責人，並在大陸經營同名公司，李彥廷掛名大陸公司執行董事，李士銘則任監事，負責大陸生產及銷售業務。

李家早於40年前就由李父經營食品加工業，後來事業交棒給李彥廷兄弟檔，分工經營大陸、台灣業務，在台灣是許多食品廠的上游原料供應商，年營業額估逾上億元。

檢調查出，前年2月起，李彥廷陸續以親友掛名的津棧、廣元等兩家公司進口含蘇丹紅辣椒粉，將該批貨先運至香港再轉運至台灣，還故意更改出貨商為香港公司，並挑選合格辣椒粉送驗，甚至更換樣品，以抽驗漏洞讓違規辣椒粉約101公噸流入消費者肚子。

雄檢偵辦期間，李彥廷一度獲法院交保，他卻馬上與妻子「離婚」，並解掉銀行2800多萬元定存，其中2160萬元藏在「前妻」住處天花板，部分款項藏在保時捷名車上。

雄檢擔心李彥廷脫產，緊急查封名下資產，包含住處搜出的現金，醫師女密友宿舍扣得的保時捷名車等，合計扣得1億3480萬元資產。

李彥廷名下公司違反食安法部分，已被高雄市衛生局多次開罰，罰金總計達8172萬元；

檢調統計，李彥廷近年靠進口蘇丹紅辣椒粉，不法所得高達近4000萬元，已向法院聲請沒收，其涉嫌進口的6家公司，另建請法院各科2億元罰金，合計12億元。

行政罰部分，高雄市衛生局已移送行政執行署高雄分署執行，該署受理後，目前已執行764萬元，其中李彥廷旗下海順國際公司，共有4張罰單，目前受償134萬元後，仍欠4657萬元需要清償。

高雄分署已查扣海順國際廠房粉體混合機、包裝機、堆高升降機及空調機等機具、設備共30件，訂於3月5日下午2點45分執行拍賣，拍賣所得將用來償還所欠罰單，至於其他欠款則陸續移送執行中。

雄檢調查時，在李彥廷前妻住處廚房天花板搜出2000萬元現金。(記者張議晨／翻攝)
雄檢調查時，在李彥廷前妻住處廚房天花板搜出2000萬元現金。(記者張議晨／翻攝)
龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，被雄檢起訴。(本報系資料照)
龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，被雄檢起訴。(本報系資料照)
雄檢調查時，在李彥廷前妻住處廚房天花板搜出2000萬元現金。(記者張議晨／翻攝)
雄檢調查時，在李彥廷前妻住處廚房天花板搜出2000萬元現金。(記者張議晨／翻攝)

蘇丹紅 衛生局 資產 辣椒粉

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