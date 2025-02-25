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林岱樺案情擴大 通法寺住持以林父名設基金會遭疑洗錢

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費案，雄檢20日執行搜索後，裁定林岱樺100萬元交保，但其胞弟林岱融及黃姓、王姓2名助理則聲押，不過均獲法院交保，檢方抗告成功，地院將重開羈押庭。因聲押案由為貪汙及公益侵占罪，涉貪部分鎖定人頭助理，公益侵占則朝政治獻金流向查明。

林岱融遭懷疑負責操盤林岱樺選舉金流及涉詐領助理費，找來王姓女子擔任人頭助理，並要求黃姓會計作帳，帳戶有多筆金流不明，懷疑有人頭虛報等嫌疑，且林岱融及2名助理卻就其中之一帳戶實際何人保管、某車輛的購買過程，陳述未盡一致。

檢調大動作20日搜索林岱樺服務處及通法寺人員，不單是為助理費案，還包括她另涉政治獻金洗錢案。2020年林岱樺被爆出向廠商強索捐款，款項流入與林家關係密切的通法寺。

政治獻金須依法申報，但檢調懷疑林透過將金流洗進寺廟的方式，隱匿廠商捐贈的獻金；去年3月，俗名洪正威的通法寺住持釋煌智，以林岱樺已故父親林三郎名義，成立「林三郎覺教基金會」，該會董事都是釋煌智親信，登記財產總額為1001萬元整。

根據林三郎覺教基金會登記事由，該會以弘揚阿彌陀佛淨土法門，以擴大覺悟教育為宗旨，廣為辦理弘法利生相關法筵、精廬建築、教育、文化、健康、慈善、醫療志業，再以興辦育幼、長照及蔬食餐飲等等相關事業機構體系。

因林家與釋煌智關係密切，林岱樺雙親均在該寺皈依，林三郎病逝也曾在通法寺停靈，釋煌智成立該基金會，被檢調懷疑是以基金會形式處理廠商捐款，藉此隱匿政治獻金法等規定。

雖該會登記財產僅千萬，但仍有許多款項勾稽比對，實際金流、證詞，仍待檢調單位進一步調查，釋煌智於21日複訊後，被檢方以100萬元交保候傳。

雄檢21日依貪汙及公益侵占罪嫌聲押林岱融及林岱樺2名助理，3人均獲法院交保，檢方不服裁定，22日提起抗告，高雄高分院今審理後，撤銷原裁定發回地院更裁，雄院將排庭期重開羈押庭審理。

立委林岱樺涉嫌浮報助理費案，高雄檢調帶回通法寺住持釋煌智調查，檢察官諭令100萬元交保。本報資料照片
立委林岱樺涉嫌浮報助理費案，高雄檢調帶回通法寺住持釋煌智調查，檢察官諭令100萬元交保。本報資料照片
涉詐領助理費、政治獻金案的民進黨立委林岱樺，今天為先前主張遭到政治、司法打壓道歉，並聲明不會脫黨參選。記者胡經周／攝影
涉詐領助理費、政治獻金案的民進黨立委林岱樺，今天為先前主張遭到政治、司法打壓道歉，並聲明不會脫黨參選。記者胡經周／攝影

政治獻金 林岱樺 民進黨 洗錢 貪汙

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