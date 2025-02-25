單親媽向前男友討說法被輾斃 高雄男遭押4個月後獲交保
高雄市楠梓區某貨運行老闆許姓男子去年10月清晨載現任女友，卻見到前女友張姓女子上門討要說法，竟然不顧張女安危，加速踩油門，欲將抓著後視鏡的張女甩開，沒想到張女因此被捲入車底當場輾斃。許男遭羈押4個月後終於依傷害致死罪嫌起訴並獲法官裁定以100萬元交保。
檢方調查，許男（53歲）與張女（43歲）原本曾經交往，去年10月18日清晨6時許，許男正駕駛休旅車載現任女友李姓女子，許男原本就已經因為感情因素在車上與李女大吵發生爭執，突然看到前女友張女上門，還朝著車輛方向靠近，許男急著想離開，沒想到當場輾斃張女。
事發當下，張女為了不讓許男駕車離開，因此拉住休旅車的左後視鏡，未料許男不顧張女安危，仍繼續駕駛並加快車速，導致張女被拖行數秒後倒地，遭休旅車左側後輪輾過，張女當場被重壓，雖然被緊急送往高雄榮民總醫院急救，最終仍因多處嚴重傷勢不治身亡。
據了解，許男已經已婚，而現任女友及前女友張女都是他的婚外情對象，但身為單親媽媽的張女疑似不甘許男另結新歡，才會上門討要說法，沒想到剛好撞見現任女友與許男正好在車上，因此上前討說法，卻反而被捲入車底遭輾身亡。
許男事後遭到逮捕，並被依傷害致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，在羈押4個月後，許男被依涉犯刑法第277條第2項傷害致死罪嫌提起公訴，經法官裁定以100萬元交保並限制出境出海。
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