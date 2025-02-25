他漏報1億財產交易所得 3月4日先拍賣底價5億房地產來抵

法務部行政執行署台北分署訂下月4日下午3點舉行聯合拍賣會。分署今表示，當天將拍賣滯欠大戶李姓義務人名下新北市新店區17筆土地及1棟建物，拍賣底價超過5億元，現場還有台北市的土地、精美戒指及銀行股票要拍賣。

據了解，現年70多歲的李姓義務人申報2017年度的綜合所得稅時，漏報了1億1452萬多元的財產交易所得，經稅捐機關補稅並裁罰後，因李未依期限繳納，累計滯納金與利息8975萬餘元。

李的案件移送台北分署強制執行，為追回欠款，台北分署將在3月4日的拍賣會中拍賣李名下的新店區秀岡一段59地號等17筆土地及建物1棟。

台北分署表示，這次拍賣的17筆土地面積合計2萬1633.41平方公尺，約6545坪，建物是地上2層、地下1層的建築，樓層總面積共2269.84平方公尺，約合686坪，建物為未辦保存登記的建物，內部為毛胚屋，現無人居住使用，拍定後會點交，不動產合併拍賣底價訂5億100萬元。