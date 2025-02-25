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「華爾街女神」爭家產狠心拿鐵鎚殺姑姑 母女二審仍判8年刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

有「華爾街女神」稱號的陳莉婷和母親胡青青覬覦家產，策畫殺害姑姑陳淑昭，與楊儒杰、詹勝雄4人被依家暴殺人未遂罪起訴，一審判胡青青、陳莉婷8年徒刑，楊判刑3年6月，詹辯論庭未到，另案審結。案經上訴，台灣高等法院今維持判胡青青、陳莉婷8年徒刑，撤銷改判楊3年徒刑，可上訴。

胡青青、陳莉婷、楊儒杰另對陳淑昭犯下家暴傷害案，3人各判1年、1年1月、10月徒刑定讞。

陳莉婷過去在臉書宣稱自己是「華爾街女神」，有媒體報導她是台灣第1位獨立女交易員，但曾缺乏金融證照卻收取2949萬元學費開課教投資，依違反證券投資信託及顧問法遭法辦。

檢方起訴指出，胡青青疑因財產分配和小姑陳淑昭常有口角，2022年6、7月胡青青騙走陳淑昭的身分證冒名提款。2022年8月陳淑昭發現後，要求胡青青母女共同寫下切結書，種下親戚間殺機。

據了解，陳莉婷的父親原是台北市信義區地主的獨子，分得不少家產，父親死後，陳莉婷和母親胡青青覬覦其他家產，常對陳淑昭家暴，陳淑昭因此聲請家暴保護令，但陳莉婷、胡青青早有犯罪計畫，想謀財害命。

檢方指出，胡青青2023年9月29日找共同捲入吸金案的楊儒杰、詹勝雄協助，原本計畫由胡青青利用陳淑昭到社區運動中心運動時，先將陳淑昭擊昏，再用銀髮族使用的健步車把陳淑昭送到地下室詹的車子上，再載去戶外製造假車禍。

不過，胡青青在住處8樓電梯門口行凶時，伏擊失敗，於是打電話請陳莉婷幫忙，母女合力將陳淑昭推落在逃生梯間，共同以鐵鎚、保鮮膜盒重擊陳淑昭，陳淑昭被攻擊後大聲呼救，鄰居發現踹開關閉的安全門，救出陳淑昭，警方獲報逮捕胡青青、陳莉婷，再追出楊、詹。

檢方訊後聲押胡青青、陳莉婷、楊儒杰3人獲法院裁准，胡青青收押期間抄寫多份佛經示意悔過，檢方依共同殺人未遂等罪嫌起訴胡青青、陳莉婷、楊、詹4人。

一審判決後，胡青青、陳莉婷、楊儒杰上訴。胡青青表示她都承擔，但否認女兒是共犯；陳莉婷否認犯罪，還向法官說，「姑姑怎麼忍心這樣對我？我真的很冤枉」；楊儒杰僅針對刑的部分上訴，請求輕判並緩刑。

「華爾街女神」陳莉婷（右）與母親胡青青為奪家產，拿榔頭猛捶小姑頭部。圖為陳莉婷與美國前總統小布希合照。圖／取自陳莉婷臉書
「華爾街女神」陳莉婷（右）與母親胡青青為奪家產，拿榔頭猛捶小姑頭部。圖為陳莉婷與美國前總統小布希合照。圖／取自陳莉婷臉書
「華爾街女神」陳莉婷（右）被控與母親胡青青（左）為奪家產，拿榔頭猛捶小姑頭部，但陳女否認參與犯罪。圖／聯合報系資料照片
「華爾街女神」陳莉婷（右）被控與母親胡青青（左）為奪家產，拿榔頭猛捶小姑頭部，但陳女否認參與犯罪。圖／聯合報系資料照片

台灣高等法院 家暴 殺人未遂 華爾街 財產

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