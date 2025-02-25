陸配遭控拿大陸金援干預2020總統大選 她二審再度獲判無罪

中華婦女聯合會理事長、陸配何建華被控接受大陸金援，指使包姓媒體人撰寫工作計畫書干預2020年總統大選，被檢方依違反國家安全法起訴；何女、包男審判中否認犯罪，一審判決2人無罪；檢方上訴，台灣高等法院今再度判決何女無罪，可上訴。

檢方指控，何建華透過新黨前立委馮滬祥引薦，接觸到大陸對台實施統戰的全國台灣同胞聯誼會，另接受北京市台辦調研員王正智的指導，刺探有台獨理念的民眾赴陸資料。

2017年10月，何女指示包撰寫工作計畫，同年11、12月，她接受全國台聯會安排出席大陸的研修班，全國台聯會指示何女應完成「把台灣38萬陸配凝聚起來」的工作方針，以達成普查台灣陸配的目標。

2019年6月，何建華結識大陸全國台灣同學會副會長黃信瑜，黃表示會挹注何女選舉資金，再請何女以「蔡總統博士學歷造假」議題舉辦陳抗，匯款人民幣3萬元（約4187美元）到何女廈門的帳戶，黃並提供新聞稿給何女要求轉送媒體人彭文正、年金改革聯盟、軍公教聯盟等，以製造選舉紛爭。

檢方起訴指出，2019年8月王正智以微信傳送「高雄市議員時代力量黃捷的老娘，在大陸賣茶葉大賺人民幣，用賺大陸的人民幣支持她女兒在台灣搞台獨」的訊息給何建華，指揮何女瞭解黃捷的資料。