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陸配遭控拿大陸金援干預2020總統大選 她二審再度獲判無罪
中華婦女聯合會理事長、陸配何建華被控接受大陸金援，指使包姓媒體人撰寫工作計畫書干預2020年總統大選，被檢方依違反國家安全法起訴；何女、包男審判中否認犯罪，一審判決2人無罪；檢方上訴，台灣高等法院今再度判決何女無罪，可上訴。
檢方指控，何建華透過新黨前立委馮滬祥引薦，接觸到大陸對台實施統戰的全國台灣同胞聯誼會，另接受北京市台辦調研員王正智的指導，刺探有台獨理念的民眾赴陸資料。
2017年10月，何女指示包撰寫工作計畫，同年11、12月，她接受全國台聯會安排出席大陸的研修班，全國台聯會指示何女應完成「把台灣38萬陸配凝聚起來」的工作方針，以達成普查台灣陸配的目標。
2019年6月，何建華結識大陸全國台灣同學會副會長黃信瑜，黃表示會挹注何女選舉資金，再請何女以「蔡總統博士學歷造假」議題舉辦陳抗，匯款人民幣3萬元（約4187美元）到何女廈門的帳戶，黃並提供新聞稿給何女要求轉送媒體人彭文正、年金改革聯盟、軍公教聯盟等，以製造選舉紛爭。
檢方起訴指出，2019年8月王正智以微信傳送「高雄市議員時代力量黃捷的老娘，在大陸賣茶葉大賺人民幣，用賺大陸的人民幣支持她女兒在台灣搞台獨」的訊息給何建華，指揮何女瞭解黃捷的資料。
台北地院一審認定，有關何建華的案情，部分與她曾涉犯選罷法重覆起訴，因選罷法案無罪確定，判決免訴；其餘部分罪證不足判無罪。高院審理後，今撤銷一審判決免訴部分，何建華被訴舉辦2019年12月18至22日間金廈旅遊犯意圖危害國安全或社會安定為大陸地區機關發展組織罪部分無罪，其餘駁回上訴。
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