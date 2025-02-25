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NONO涉強制猥褻、性交案 士院今第7度開庭審理

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等罪，案經偵結起訴，士林地院分別傳訊被害女子後，今第7度開庭審理，持續比對相關證詞釐清案情；另2名被害者提出再議，高檢署撤銷不起訴處分部分，日前發回士檢續查，也持續偵辦中。

NONO被控2002至2011年間涉嫌透過節目製作或網路交友機會，分別對6名女子強制猥褻、強制性交得逞，檢警獲悉展開偵辦，士林地檢署2024年5月偵結，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌起訴NONO；另2名被害人部分，罪嫌不足不起訴處分。

起訴指出，NONO多次利用駕車載送女子返家等獨處機會，親吻、擁抱或露出生殖器，甚至強制性交得逞，還曾在拍攝外景節目時，趁隙在廁所熊抱女子，搓揉對方胸部，問「要不要跟我打炮？」女子先假意順從，再持防身用電擊棒反擊，才順利逃脫。

偵辦期間，NONO始終否認犯行，稱「不認識這些女生」，但有被害人清楚描述住家樓中樓格局，檢方起訴時認定，NONO不知自重，為逞私欲犯案，品行低劣，對眾多被害人身心危害至巨，犯後態度迴避，絲毫未見悔意，建請法院就各犯行從重量刑，以懲惡行。

全案今年初進入審理階段，士林地方法院密集開庭隔離訊問NONO、相關被害人及證人，今早9時30分第7度開庭審理，將持續比對相關事證、釐清案情。據悉，NONO開庭時依然維持偵查中供述，否認犯行、指稱不認識女子；日前有女子配合出庭後對媒體痛批NONO「根本不是人」，表示法官會給公道。

另，士檢去年認定罪嫌不足而不起訴處分的部分，2名被害人事後提出再議，高檢署認定士檢偵查不完備，撤銷不起訴處分，發回士檢續查，案件持續偵查中。

「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等罪，案經偵結起訴，士林地院分別傳訊被害女子後，今第7度開庭審理。記者李隆揆／攝影
「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等罪，案經偵結起訴，士林地院分別傳訊被害女子後，今第7度開庭審理。記者李隆揆／攝影

NONO 女生 猥褻 被害人

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