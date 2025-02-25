快訊

工程廢土堆如山丘！新竹棒球場開挖驚見「大祕寶」 檢調現地會勘調查

放棄拉攏PS5、Switch玩家跳槽Xbox！微軟高層1招改變方向：拚賺更多錢

經典賽／是時候了吧！郭俊麟曬幸運「666」骰子 為中華隊加油

聽新聞
0:00 / 0:00

女檢察官黃錦秋88會館接受招待 懲戒法院今判免除職務

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

警政署政風室前主任、高檢署檢察官黃錦秋被控邀偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館」及涂誠文的「睿森銀樓地下室」接受招待，法務部將黃錦秋移送懲戒法院，監察院也彈劾黃錦秋、王涂芝2人，懲戒法院今判黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官，可上訴。

監察院彈劾王涂芝部分，懲戒法院另案審理中，不在今日宣判範圍。

88會館事件一度沸沸揚揚，本案起源於調查局查出郭哲敏地下匯兌經手200億餘元，並發現郭為掌握檢警掃蕩地下匯兌情資，與林秉文在台北市松勤街開設「88會館」高檔招待所，邀約檢察官、警大前校長陳檡文等高階司法人員飲宴。

監察院彈劾指出，警政署2020年1月17日晚間於台北市極品軒餐廳舉辦年終尾牙餐宴，王涂芝、黃錦秋皆受邀赴宴，結束後黃錦秋、王涂芝等人，分批搭車前往88會館無償接受招待；除了出入88會館外，另有出入地下匯兌業者涂誠文實際管領「睿森銀樓地下室」紀錄。

另外，王涂芝更涉及在偵辦郭哲敏洗錢案時，明知移民署4次通報郭入出國訊息，卻還指示放行，讓郭潛逃國外，且每次郭通關後，王皆未要求執行人員記載不執行之事由及繳回拘票，監察院認為兩人有重大違失，違反檢察官倫理規範，通過彈劾。

檢察官評鑑委員會也認為黃錦秋確有前往88會館無償接受招待，事後還要求王凃芝改口稱「未前往」，意圖卸責，違反檢察官倫理規範，情節重大，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

至於王涂芝部分，檢評會認為，88會館、睿森銀樓地下室非一般公眾得出入，且未付費接受招待，難認無瑕疵，但王塗芝分發桃園地檢署擔任檢察官時，黃錦秋為當時主任檢察官，對其多所照顧，二人亦師亦友，多年來常有聯繫，王凃芝因此對黃錦秋十分信任，所以才會受邀前往私人招待所，由於現場出席者均為檢警人員，導致王涂芝警覺性降低，事後又坦承面對，態度良好，無懲戒必要。

台灣高等檢察署檢察官黃錦秋（左）。圖／聯合報系資料照片
台灣高等檢察署檢察官黃錦秋（左）。圖／聯合報系資料照片
高檢署檢察官黃錦秋。圖／聯合報系資料照片
高檢署檢察官黃錦秋。圖／聯合報系資料照片

地下匯兌 檢察官 監察院 郭哲敏 黃錦秋

延伸閱讀

性侵吃案遭監察院糾正 戲曲學院：虛心接受並依法解聘

韓國瑜籲人道考量讓柯文哲見父最後一面 法務部說話了

監察院將提憲法訴訟 黃國昌：自取其辱 從廢物院變東廠院

監院提總預算案提憲法訴訟 翁曉玲：影響運作理由不成立

相關新聞

陸配遭控拿大陸金援干預2020總統大選 她二審再度獲判無罪

中華婦女聯合會理事長、陸配何建華被控接受大陸金援，指使包姓媒體人撰寫工作計畫書干預2020年總統大選，被檢方依違反國家安...

NONO涉強制猥褻、性交案 士院今第7度開庭審理

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等罪，案經偵結起訴，士林地院分別傳訊被害女子後，今第7度開庭審理，持續比對相...

女檢察官黃錦秋88會館接受招待 懲戒法院今判免除職務

警政署政風室前主任、高檢署檢察官黃錦秋被控邀偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館」及涂...

「華爾街女神」爭家產狠心拿鐵鎚殺姑姑 母女二審仍判8年刑

有「華爾街女神」稱號的陳莉婷和母親胡青青覬覦家產，策畫殺害姑姑陳淑昭，與楊儒杰、詹勝雄4人被依家暴殺人未遂罪起訴，一審判...

法官收卷不分案…擱置長達4年半 他稱「不知如何是好」判罰3個月薪水

8年前時任新竹地方法院法官王榮賓承審毒品案件，判決被二審撤銷發回更審，他收到卷宗資料未依分案程序妥速處理，反而擱置長達4...

他與槍擊要犯搭檔選副總統 花200買連署書…二審判3年罰200萬

共和黨黨主席周克琦與曾是「十大槍擊要犯」藍信祺搭檔連署參選總統副總統，檢方指控他發放米酒、牙刷、牙膏、現金200元收購連署書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。