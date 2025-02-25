女檢察官黃錦秋88會館接受招待 懲戒法院今判免除職務

警政署政風室前主任、高檢署檢察官黃錦秋被控邀偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館」及涂誠文的「睿森銀樓地下室」接受招待，法務部將黃錦秋移送懲戒法院，監察院也彈劾黃錦秋、王涂芝2人，懲戒法院今判黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官，可上訴。

監察院彈劾王涂芝部分，懲戒法院另案審理中，不在今日宣判範圍。

88會館事件一度沸沸揚揚，本案起源於調查局查出郭哲敏地下匯兌經手200億餘元，並發現郭為掌握檢警掃蕩地下匯兌情資，與林秉文在台北市松勤街開設「88會館」高檔招待所，邀約檢察官、警大前校長陳檡文等高階司法人員飲宴。

監察院彈劾指出，警政署2020年1月17日晚間於台北市極品軒餐廳舉辦年終尾牙餐宴，王涂芝、黃錦秋皆受邀赴宴，結束後黃錦秋、王涂芝等人，分批搭車前往88會館無償接受招待；除了出入88會館外，另有出入地下匯兌業者涂誠文實際管領「睿森銀樓地下室」紀錄。

另外，王涂芝更涉及在偵辦郭哲敏洗錢案時，明知移民署4次通報郭入出國訊息，卻還指示放行，讓郭潛逃國外，且每次郭通關後，王皆未要求執行人員記載不執行之事由及繳回拘票，監察院認為兩人有重大違失，違反檢察官倫理規範，通過彈劾。

檢察官評鑑委員會也認為黃錦秋確有前往88會館無償接受招待，事後還要求王凃芝改口稱「未前往」，意圖卸責，違反檢察官倫理規範，情節重大，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。