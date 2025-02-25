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法官收卷不分案…擱置長達4年半 他稱「不知如何是好」判罰3個月薪水

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

8年前時任新竹地方法院法官王榮賓承審毒品案件，判決被二審撤銷發回更審，他收到卷宗資料未依分案程序妥速處理，反而擱置長達4年6個月，直到遷調前2天才批示案件分案、審理程序，法官評鑑委員會報由司法院移送職務法庭審理，懲戒法院今判決罰款現職月俸給總額3個月，可上訴。

王榮賓擔任新竹地院刑事庭法官期間，2017年3月10日承審葉姓、梁姓及許姓被告涉犯毒品案件，其中梁、許當時是少年，而合議庭誤以為梁、許未經少年法庭調查，檢方就逕行起訴，而判決公訴不受理，梁提上訴後，台灣高等法院2018年12月28日撤銷發回更審。

新竹地院2019年2月12日將發回的卷宗資料交給書記官，而書記官隔天將卷宗資料送交王榮賓核示，但王擱置案件，未依分案作業程序妥速處理，直至自己遷調嘉義地院前2日，也就是2023年8月28日才以審理單批示案件後續分案及審理程序，無故延滯處理案件長達4年6月。

新竹地院召開自律委員會議，決議認為王榮賓已違反法官倫理規範、法官法規定，而請求個案評鑑。王榮賓指出，他收到發回的卷宗資料後，因是職業生涯中第一次碰到此種情況，有點不知如何是好。

法評會認為，王榮賓無故延滯案件處理，使梁姓被告涉犯刑事犯罪無法及時透過司法權行使，於合理時間內確認應負的刑事責任，剝奪人民妥速接受刑事審判的權利，也使案件因未分案而無從管考，顯然置辦案程序與當事人權益於不顧．

法評會指出，王榮賓未善盡、維護法官應勤勉、妥速執行職務的義務與形象，損及人民對司法信賴，影響當事人權益而情節重大，決議報由司法院移送職務法庭審理，並建議申誡併罰俸1個月。

懲戒法院。圖／聯合報系資料照片
懲戒法院。圖／聯合報系資料照片

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