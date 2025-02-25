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他與槍擊要犯搭檔選副總統 花200買連署書…二審判3年罰200萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

共和黨黨主席周克琦與曾是「十大槍擊要犯」藍信祺搭檔連署參選總統副總統，檢方指控他發放米酒、牙刷、牙膏、現金200元收購連署書，犯總統副總統選舉罷免法交付賄賂罪，一審判周3年徒刑，併科罰金200萬元，褫奪公權5年。案經上訴，台灣高等法院駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

周克琦被控於2023年10月21日在新光三越台北站前店廣場設立連署攤位，指示傅姓、潘姓女子邀民眾連署，以每人200元的價格向5人收購。翌日下午，周指示傅女於亞洲廣場大樓外以200元收購20人的連署書，數日後，又在立法院外購得1份連署書，總計花費5200元買到26份連署書。

台北地檢署同年11月2日指揮警、調搜索，拘提周克琦到案，訊後聲押禁見獲准，藍信祺也列被告，偵訊後由檢方請回。北檢2023年12月29日起訴周克琦，傅姓、潘姓女子獲緩起訴處分，藍信祺處分不起訴。

一審認為周克琦辯稱200元是邀集民眾參與遊行的工資、車馬費，不過，潘女、傅女並未說明連署人到場後須配合從事任何造勢、宣傳或提供勞務，且連署人到場時間不一，周所辯解不可採信，現金200元是連署的對價。

一審指出，周克琦欲參選副總統，應尊重選賢與能之精神，竟不思以合法方式從事競選活動，無視法規禁令，以每人200元價碼對連署人21人交付賄賂，另對連署人2人行求賄賂，以工資的名目粉飾，妨害選舉連署的公正、公平與純潔，戕害民主政治健全發展。

另外，一審認為，周身為被連署人，為犯罪計畫中直接受益者，居主導地位，廣泛行賄，他犯罪後矢口否認犯行，全無悔意，沒有辦法為有利的量刑。案件上訴，高院今宣判。

共和黨主席周克琦。圖／聯合報系資料照片
共和黨主席周克琦。圖／聯合報系資料照片

台灣高等法院 槍擊 連署書

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